14 января 2020 года поддержка Windows 7 официально закончилась, и Microsoft выпустила последнее обновление, содержавшее финальные апдейты и патчи для данной ОС. Но, как выяснилось теперь, вместе с этим пользователей ожидал и неприятный сюрприз: теперь в ряде случаев они видит черный экран вместо своих обоев рабочего стола.

На проблему обратили внимание журналисты издания Bleeping Computer. Они отмечают, что жалобы по поводу «исчезновения обоев» уже можно найти на Reddit (1, 2) и Microsoft Forums. После установки финального обновления KB4534310 пользователи обнаруживают черный экран.

После ряда экспериментов пострадавшим удалось выяснить, что проблема связана с опцией Stretch («Растянуть»), которую можно найти в настройках рабочего стола. Похоже, после установки KB4534310 эта функции просто перестает корректно работать, и любые обои, которые ее используют, отображаются как пустой черный экран. Журналистам удалось воспроизвести проблему самостоятельно, и они подтвердили, что при использовании других настроек изображений с обоями все в полном порядке.

Представители BleepingComputer уже обратились к Microsoft с вопросом, поинтересовавшись, собираются ли разработчики устранять этот баг, учитывая, что поддержка Windows 7 уже официально прекратилась. Пока ответа от компании не поступало.