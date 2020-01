В работе менеджера паролей LastPass произошел сбой. Разработчики случайно удалили расширение LastPass из Chrome Web Store, из-за чего пользователи получали ошибку 404 при попытке загрузить и установить его на свои устройства. К счастью, инцидент не затронул тех людей, у кого расширение уже было установлено.

В официальном Twitter представители LastPass сообщали, что после многочисленных жалоб со стороны пользователей они расследовали проблему и выяснили, что расширение было удалено по ошибке. Компания уверяла, что активно сотрудничает с Google для скорейшего его восстановления.

Пользователей уведомили о том, что они по-прежнему могут получить доступ к своему хранилищу через официальный сайт. Также команда LastPass посоветовал пользователям использовать Web Vault, мобильное приложение или даже использовать LastPass с другим браузером по выбору, пока проблема не будет решена.

Некоторые пользователи беспокоились, что сбой мог быть признаком проблем с безопасностью, но служба поддержки LastPass подчеркнула, что пользователям не стоит тревожиться и том, их пароли и личная информация могут пострадать от утечки.

В настоящее время расширение LastPass уже было восстановлено в Chrome Web Store, и разработчики извинились за произошедшее.

RESOLVED: The LastPass Chrome extension has been restored: https://t.co/2CHMs3gkgs

Our apologies for any inconveniences caused, and thank you for your understanding and patience.

— LastPass Status (@LastPassStatus) January 23, 2020