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INFO
Место: ФРИИ, #tceh — часть экосистемы ФРИИ. г. Москва, ул. Мясницкая, 13, стр. 18 (м. Чистые пруды).
Дата: 28 марта 2020 года.
Сайт: https://orange-ocean.ru/
28 марта 2020 года в Москве, в рамках нового проекта — иммерсивная IT-площадка «Оранжевый океан», пройдет марафон мастер-классов по проблемам автоматизации, управления автоматизацией IT и бизнес-процессов.
Это следующий шаг коллаборации Yex_ITG и Logrocon после проведенных международных конференций DevOpsForum 2019, DevOpsDays Moscow 2018 и 2017.
Кроме мастер-классов состоится стек «Антиконференция», во время которого вы сможете обсудить свои самые смелые наработки и идеи.
Предложив тему для обсуждения на сайте мероприятия, каждый участник получит выгоду 1000 рублей за каждый билет (при покупке двух билетов).
Одна из основных особенностей площадки в том, что именно слушатель формирует итоговую сетку докладов и тем для обсуждения. На данный момент поданы следующие заявки:
- Logrocon. Алексей Лосев. Запускаем цикл непрерывных улучшений.
- Независимый эксперт. Кирилл Ветчинкин. Строим бэкенд электронного банка на микросервисной архитектуре.
- Neoflex. Евгений Овчинцев, Алексей Жадан. ModelOps для частного облака - как легко и красиво управлять релизами микроcервисов и моделей ML.
- PVS-Studio. Сергей Хренов, Филипп Хандельянц. Анализатор кода PVS-Studio с точки зрения DevOps.
- ИТСК. Владимир Шишкин. Документация в DevOps. Как перейти к цифровой базе знаний.
- ЦИАН. Александр Конюков. Построение инфраструктуры доставки логов в гетерогенной среде.
- Росбанк. Евгений Панков, Юрий Булич, Дина Мальцева. Как провести DevOps трансформацию в большой компании.
- Т-SYSTEMS. Алексей Шарапов. Реактивный деплой приложения в OpenShift.
- Лига А. / HTML Academy. Сережа Попов. CSS Grid Layout пора начинать фыркать.
- МТС ИТ. Олег Тарасов. Введение в машинное обучение.
- Независимый эксперт. Сергей Баранов. Моделирование структуры микросервисов с помощью Event Storming и Domain Driven Design.
Переходите по ссылке, ставьте лайки/дизлайки докладам и регистрируйтесь на понравившиеся (предварительная регистрация без оплаты): https://orange-ocean.ru/program
Чем займемся помимо получения практических навыков на мастер-классах:
- выберем победителей премии IT-mentor award, цель которой – популяризация
инновационных идей в цифровой среде;
- прогнозированием изменений социальных ценностей, принципов профессионального сосуществования и технологий отношений;
- осмыслением трансформации IT-отрасли в условиях «digital-социума» (цифровых социальных отношений);
- нетворкингом и свободным обсуждением заявленных проблем в рамках стека
- «антиконференция», самореализацией и самопродвижением.
И напоследок: до конца января вы можете забронировать билет на «Оранжевый Океан 2020» со скидкой 33,(3)%, то есть всего за 4 000 рублей. Больше таких низких цен уже не будет. Ищите информацию в сети под хэштэгом #ОранжевыйОкеан2020 или на сайте события: https://orange-ocean.ru/
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