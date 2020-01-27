INFO Место: ФРИИ, #tceh — часть экосистемы ФРИИ. г. Москва, ул. Мясницкая, 13, стр. 18 (м. Чистые пруды). Дата: 28 марта 2020 года. Сайт: https://orange-ocean.ru/

28 марта 2020 года в Москве, в рамках нового проекта — иммерсивная IT-площадка «Оранжевый океан», пройдет марафон мастер-классов по проблемам автоматизации, управления автоматизацией IT и бизнес-процессов.

Это следующий шаг коллаборации Yex_ITG и Logrocon после проведенных международных конференций DevOpsForum 2019, DevOpsDays Moscow 2018 и 2017.

Кроме мастер-классов состоится стек «Антиконференция», во время которого вы сможете обсудить свои самые смелые наработки и идеи.

Предложив тему для обсуждения на сайте мероприятия, каждый участник получит выгоду 1000 рублей за каждый билет (при покупке двух билетов).

Одна из основных особенностей площадки в том, что именно слушатель формирует итоговую сетку докладов и тем для обсуждения. На данный момент поданы следующие заявки:

Logrocon . Алексей Лосев. Запускаем цикл непрерывных улучшений.

. Алексей Лосев. Запускаем цикл непрерывных улучшений. Независимый эксперт . Кирилл Ветчинкин. Строим бэкенд электронного банка на микросервисной архитектуре.

. Кирилл Ветчинкин. Строим бэкенд электронного банка на микросервисной архитектуре. Neoflex . Евгений Овчинцев, Алексей Жадан. ModelOps для частного облака - как легко и красиво управлять релизами микроcервисов и моделей ML.

. Евгений Овчинцев, Алексей Жадан. ModelOps для частного облака - как легко и красиво управлять релизами микроcервисов и моделей ML. PVS-Studio . Сергей Хренов, Филипп Хандельянц. Анализатор кода PVS-Studio с точки зрения DevOps.

. Сергей Хренов, Филипп Хандельянц. Анализатор кода PVS-Studio с точки зрения DevOps. ИТСК . Владимир Шишкин. Документация в DevOps. Как перейти к цифровой базе знаний.

. Владимир Шишкин. Документация в DevOps. Как перейти к цифровой базе знаний. ЦИАН . Александр Конюков. Построение инфраструктуры доставки логов в гетерогенной среде.

. Александр Конюков. Построение инфраструктуры доставки логов в гетерогенной среде. Росбанк . Евгений Панков, Юрий Булич, Дина Мальцева. Как провести DevOps трансформацию в большой компании.

. Евгений Панков, Юрий Булич, Дина Мальцева. Как провести DevOps трансформацию в большой компании. Т-SYSTEMS . Алексей Шарапов. Реактивный деплой приложения в OpenShift.

. Алексей Шарапов. Реактивный деплой приложения в OpenShift. Лига А. / HTML Academy . Сережа Попов. CSS Grid Layout пора начинать фыркать.

. Сережа Попов. CSS Grid Layout пора начинать фыркать. МТС ИТ . Олег Тарасов. Введение в машинное обучение.

. Олег Тарасов. Введение в машинное обучение. Независимый эксперт. Сергей Баранов. Моделирование структуры микросервисов с помощью Event Storming и Domain Driven Design.

Переходите по ссылке, ставьте лайки/дизлайки докладам и регистрируйтесь на понравившиеся (предварительная регистрация без оплаты): https://orange-ocean.ru/program

Чем займемся помимо получения практических навыков на мастер-классах:

выберем победителей премии IT-mentor award, цель которой – популяризация

инновационных идей в цифровой среде;

инновационных идей в цифровой среде; прогнозированием изменений социальных ценностей, принципов профессионального сосуществования и технологий отношений;

осмыслением трансформации IT-отрасли в условиях «digital-социума» (цифровых социальных отношений);

нетворкингом и свободным обсуждением заявленных проблем в рамках стека

«антиконференция», самореализацией и самопродвижением.

И напоследок: до конца января вы можете забронировать билет на «Оранжевый Океан 2020» со скидкой 33,(3)%, то есть всего за 4 000 рублей. Больше таких низких цен уже не будет. Ищите информацию в сети под хэштэгом #ОранжевыйОкеан2020 или на сайте события: https://orange-ocean.ru/