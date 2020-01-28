В конце прошлой недели специалисты Google были вынуждены приостановить на неопределенный срок публикацию и обновление любых коммерческих расширений для Chrome. Дело в том, что в Chrome Web Store появилось большое количество платных расширений, замеченных в осуществлении мошеннических транзакций. По данным Google, рост этой активности начался в первых числах января 2020 года.

Запрет на публикацию и обновление коснулся всех платных расширений без исключений. Так, ограничения распространяются на расширения для Chrome, которые требуют оплаты перед установкой; расширения, которые работают на основе ежемесячных подписок; расширения, в которых активны одноразовые покупки в приложении для получения доступа к различным функциям.

Эксперты Google успокаивают разработчиков, заявляя, что запрет — это лишь временная мера, пока компания работает над долгосрочным решением проблемы подобных злоупотреблений. Однако пока неясно, как долго будет действовать временный запрет, — никаких конкретных сроков в компании не называют.