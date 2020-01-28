14 января 2020 года была прекращена поддержка операционной системы Windows 7. Впредь обновления смогут получать лишь корпоративные клиенты, имеющие так называемую расширенную поддержку (Extended Security Updates, ESU). Расширенная поддержка – это платная услуга Microsoft, с помощью которой корпорация продолжит поставлять обновления безопасности компаниям и предприятиям, использующим Windows 7, вплоть до 2023 года. Стоимость такой поддержки составляет от 25 до 200 долларов за одну рабочую станцию, в зависимости от версии ОС (Enterprise или Pro), а также времени, на протяжении которого компании требуются обновления.

В связи с прекращением поддержки Windows 7 Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation, FSF) опубликовал на своем сайте петицию, в которой Microsoft призывают сделать Windows 7 свободным ПО и открыть исходные коды ОС.

Представители FSF отмечают, что с окончанием поддержки ОС настал конец многолетнему вторжению в личную жизнь и угрозе безопасности пользователей, а у Microsoft теперь есть прекрасный шанс исправить прошлые ошибки. Фонд предлагает компании отдать Windows 7 сообществу для дальнейшего изучения и улучшения, напоминая, что прецеденты выпуска некоторых основных утилит Windows в качестве свободного ПО уже были (в частности, были открыты исходные коды «Калькулятора»).

Заявление FSF гласит: