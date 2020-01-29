Вчера, 28 января, был Международный день защиты персональных данных, который отмечается ежегодно уже более десяти лет. К этой дате «Лаборатория Касперского» проанализировала некоторые из наиболее актуальных киберугроз, подвергающих риску личную информацию пользователей.

Согласно статистике компании, в 2019 году в мире значительно выросло число пользователей, атакованных программами для кражи паролей, — на 72%. Всего продукты компании отразили подобные атаки на устройствах почти 2 000 000 пользователей. Программы для кражи паролей умеют извлекать информацию напрямую из браузеров. Это могут быть в том числе логины и пароли к различным аккаунтам, сохраненные данные платежных карт и содержимое форм для автозаполнения.

Кроме того, в 2019 году значительно выросло количество фишинговых атак, в ходе которых злоумышленники, как правило, пытаются заполучить личные и платежные данные пользователей. В этот период решения «Лаборатории Касперского» ежемесячно предотвращали в среднем 38 000 000 попыток перехода пользователей на мошеннические сайты. Фишеры пристально следят за новостной повесткой и используют интерес широкой публики к разным крупным событиям и знаменитостям, придумывая официально выглядящие приманки и хитростью вынуждая человека нажать на вредоносную ссылку или оставить личные данные.