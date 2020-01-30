В начале текущей недели издания Vice Motherboard и PCMag опубликовали результаты проведенного ими расследования и рассказали о том, как компания Avast собирает и продает третьим лицам пользовательские данные. Если раньше это происходило при помощи браузерных расширений, то теперь данная функциональность перекочевала в сам антивирус.

Подразделение Avast, занимающееся продажей данных, — это дочерняя компания Jumpshot, которая предлагает своим клиентам доступ к пользовательскому трафику со 100 000 000 устройств, включая компьютеры и телефоны. Jumpshot была приобретена в 2013 году и начала работу под эгидой Avast в качестве инструмента для очистки ПК . Но в 2015 году дочерняя компания сменила профиль на аналитику, и ее внимание сосредоточилось на маркетинговой аналитике, основанной на анализе онлайн-моделей потребительских расходов и покупок.

Хотя журналисты признавали, что собираемые Avast данные не привязываются к имени конкретного человека, адресу его электронной почты или IP-адресу, то есть являются де-юре обезличенными, подчеркивалось, что каждому пользователю все же присваивается уникальный ID, называемый идентификатором устройства, который сохраняется до тех пор, пока пользователь не удалит со своего устройства антивирусный продукт Avast. Более того, компаниям-клиентам Jumpshot совсем нетрудно сопоставить исчерпывающие данные о пользователях Avast с информацией из других источников, чтобы в итоге составить подробный профиль вполне конкретного человека.

Сегодня, 30 января 2020 года, представители Avast объявили, что в ближайшем будущем компания прекратит предоставлять данные своей дочерней компании Jumpshot и начнет ее ликвидацию.

«Главная задача Avast — обеспечивать безопасность своих пользователей в сети и предоставлять контроль над их конфиденциальностью, — пишет Ондржей Влчек, генеральный директор Avast. — Любые действия, которые ставят под угрозу доверие пользователей, являются неприемлемыми для Avast. Приватность наших пользователей является для нас важнейшим приоритетом, поэтому мы решили действовать оперативно. Мы решили закрыть Jumpshot после того, как стало очевидно, что некоторые пользователи подвергают сомнению соответствие предоставления данных Jumpshot с нашей миссией и принципами, которые являются для нас основополагающими. Мы сожалеем о влиянии, которое окажет наше решение на сотрудников Jumpshot, мы ценим их вклад. Мы постараемся максимально сгладить для них последствия этого решения».

Также в блоге компании подчеркивается, что Jumpshot, даже будучи дочерней компанией Avast, всегда действовала как независимая компания с собственным руководством и советом директоров.

В Avast пообещали, что остальные продукты компании будут продолжать работать в обычном режиме, и пользователи не заметят изменений.