14 января 2020 года поддержка Windows 7 была прекращена, и теперь Microsoft предлагает компаниям расширенную поддержку (Extended Security Updates, ESU).

Напомню, что расширенная поддержка – это платная услуга Microsoft, с помощью которой корпорация продолжит поставлять обновления безопасности компаниям и предприятиям, использующим Windows 7, вплоть до 2023 года. Стоимость такой поддержки составляет от 25 до 200 долларов за одну рабочую станцию, в зависимости от версии ОС (Enterprise или Pro), а также времени, на протяжении которого компании требуются обновления.

Продолжение работы с Windows 7 без ESU (то есть без обновлений) сопряжено со значительными рисками. Так, Microsoft уже посоветовала компаниям и домашним пользователям переходить на Windows 10, а также навязчиво напоминает о необходимости принятия решения, используя всплывающие окна и полноэкранные объявления.

Так как многие теперь озаботятся хотя бы установкой защитного ПО, эксперты AV-TEST воспользовались своими связями в антивирусной индустрии и поинтересовалась у каждого поставщика о планах в отношении поддержки Windows 7. Результаты этого опроса можно увидеть в таблице ниже.

Производитель Информация о поддержке
AhnLab Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
AVG & Avast Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года (подробнее)
Avira Поддержка заканчивается в ноябре 2022 года (подробнее)
Bitdefender Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года (подробнее)
BullGuard Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
Угольно черный Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
ESET Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
Emsisoft Поддерживается до 31 марта 2021 года (подробнее)
FireEye Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
F-Secure Прекращение поддержки не ожидается до декабря 2021 года
Данные G Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
Ikarus Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
Kaspersky Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
K7 Computing Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
McAfee Прекращение поддержки не ожидается до декабря 2021 года (подробнее)
Microsoft (Security Essentials) Только сигнатурные обновления, неизвестно надолго ли (подробнее)
Microworld Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
PC Matic Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
Quickheal Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
Seqrite Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
Sophos Локальная поддержка до декабря 2020 года, облачная до июня 2021 года
Symantec/NortonLifeLock Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
ThreatTrack/Vipre Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
TotalAV Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 1 год
Trend Micro Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года (подробнее)

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