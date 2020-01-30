14 января 2020 года поддержка Windows 7 была прекращена, и теперь Microsoft предлагает компаниям расширенную поддержку (Extended Security Updates, ESU).

Напомню, что расширенная поддержка – это платная услуга Microsoft, с помощью которой корпорация продолжит поставлять обновления безопасности компаниям и предприятиям, использующим Windows 7, вплоть до 2023 года. Стоимость такой поддержки составляет от 25 до 200 долларов за одну рабочую станцию, в зависимости от версии ОС (Enterprise или Pro), а также времени, на протяжении которого компании требуются обновления.

Продолжение работы с Windows 7 без ESU (то есть без обновлений) сопряжено со значительными рисками. Так, Microsoft уже посоветовала компаниям и домашним пользователям переходить на Windows 10, а также навязчиво напоминает о необходимости принятия решения, используя всплывающие окна и полноэкранные объявления.

Так как многие теперь озаботятся хотя бы установкой защитного ПО, эксперты AV-TEST воспользовались своими связями в антивирусной индустрии и поинтересовалась у каждого поставщика о планах в отношении поддержки Windows 7. Результаты этого опроса можно увидеть в таблице ниже.