Xakep #249. Wi-Fi
14 января 2020 года поддержка Windows 7 была прекращена, и теперь Microsoft предлагает компаниям расширенную поддержку (Extended Security Updates, ESU).
Напомню, что расширенная поддержка – это платная услуга Microsoft, с помощью которой корпорация продолжит поставлять обновления безопасности компаниям и предприятиям, использующим Windows 7, вплоть до 2023 года. Стоимость такой поддержки составляет от 25 до 200 долларов за одну рабочую станцию, в зависимости от версии ОС (Enterprise или Pro), а также времени, на протяжении которого компании требуются обновления.
Продолжение работы с Windows 7 без ESU (то есть без обновлений) сопряжено со значительными рисками. Так, Microsoft уже посоветовала компаниям и домашним пользователям переходить на Windows 10, а также навязчиво напоминает о необходимости принятия решения, используя всплывающие окна и полноэкранные объявления.
Так как многие теперь озаботятся хотя бы установкой защитного ПО, эксперты AV-TEST воспользовались своими связями в антивирусной индустрии и поинтересовалась у каждого поставщика о планах в отношении поддержки Windows 7. Результаты этого опроса можно увидеть в таблице ниже.
|Производитель
|Информация о поддержке
|AhnLab
|Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
|AVG & Avast
|Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года (подробнее)
|Avira
|Поддержка заканчивается в ноябре 2022 года (подробнее)
|Bitdefender
|Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года (подробнее)
|BullGuard
|Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
|Угольно черный
|Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
|ESET
|Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
|Emsisoft
|Поддерживается до 31 марта 2021 года (подробнее)
|FireEye
|Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
|F-Secure
|Прекращение поддержки не ожидается до декабря 2021 года
|Данные G
|Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
|Ikarus
|Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
|Kaspersky
|Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
|K7 Computing
|Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
|McAfee
|Прекращение поддержки не ожидается до декабря 2021 года (подробнее)
|Microsoft (Security Essentials)
|Только сигнатурные обновления, неизвестно надолго ли (подробнее)
|Microworld
|Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
|PC Matic
|Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
|Quickheal
|Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
|Seqrite
|Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
|Sophos
|Локальная поддержка до декабря 2020 года, облачная до июня 2021 года
|Symantec/NortonLifeLock
|Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
|ThreatTrack/Vipre
|Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года
|TotalAV
|Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 1 год
|Trend Micro
|Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года (подробнее)
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