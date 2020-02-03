В Firefox появилась специальная страница, где пользователи могут видеть, какую телеметрию Mozilla извлекает из своего браузера. Попасть на эту страницу можно просто набрав в адресной строке about:telemetry.

На этой странице приводится подробная информация о настройках браузера, установленных аддонах, операционной системе, железе, подробности о сессии браузера и запущенных процессах. Словом, все те данные, что разработчики ПО обычно собирают о людях, чтобы своевременно исправлять баги и вести статистику пользовательской базы.

Журналисты издания ZDNet отмечают, что пожелавший остаться анонимным инженер Firefox рассказал им, что данная страница в первую очередь предназначалась для самих разработчиков, чтобы помочь им с отловом багов в тестовых установках. Но в итоге было решено перенести страницу в стабильную ветку, в качестве PR-хода, чтобы пользователи меньше переживали о том, какие данные собирает о них браузер.

Стоит отметить, что Mozilla перечисляет все типы собираемой телеметрии и на своем сайте, подобно объясняя, зачем это нужно. Кроме того, все перечисленные выше данные служат основой для отчетов Firefox Public Data Report, которые демонстрируют еженедельно обновляемую статистику по использованию Firefox.

Напомню, что отказаться от сбора телеметрии в Firefox и инициировать удаление данных с серверов Mozilla совсем несложно, достаточно набрать в строке адреса about:preferences#privacy и перейти к разделу Firefox Data Collection and Use.