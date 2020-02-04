Эксперты компании ImmuniWeb изучили безопасность 100 крупнейших международных аэропортов мира. В итоге всего три аэропорта продемонстрировали соответствие многочисленным требованиям исследователей, это амстердамский аэропорт Схипхол, аэропорт Хельсинки-Вантаа в Финляндии и международный аэропорт Дублина в Ирландии.

Проверки на безопасность включали тесты публичных сайтов, официальных мобильных приложений и поиск утечек конфиденциальных данных самих аэропортов или их пассажиров через облачные сервисы, публичные репозитории и даркнет. Так, эксперты ImmuniWeb проверяли:

корректность реализация HTTPS;

поддерживает ли почтовый сервер аэропорта SPF, DKIM и DMARC;

обновлены ли CMS сайта до последних версий и не содержат ли уязвимых компонентов;

сосуществуют ли системы стандартам PCI DSS, NIST и HIPAA;

наличие WAF в системах аэропорта;

корректность настройки cookie, header и так далее;

наличие в мобильных приложениях компонентов, уязвимых для известных эксплоитов;

опираются ли мобильные приложения на сторонние библиотеки и фреймворки;

используют ли мобильные приложения базовые настройки безопасности и применяют ли небезопасные техники кодинга;

были ли данные, связанные с аэропортом, доступны в публичных облачных сервисах хранения данных;

были ли данные, связанные с аэропортом, доступны в публичных репозиториях;

были ли данные, связанные с аэропортом, доступны в даркнете и на хакерских сайтах.

В итоге проверка показала, что 97% аэропортов имеют те или иные проблемы с кибербезопасностью. И больше всего недочетов было обнаружено на их сайтах.

Проблемы сайтов:

97% сайтов работают с устаревшим ПО;

24% айтов содержат известные и уязвимости;

76% и 73% сайтов не соответствуют GDPR и PCI DSS;

24% сайтов не имеют SSL-шифрования или используют устаревший SSLv3;

55% сайтов защищены WAF.

Проблемы мобильных приложений:

100% мобильных приложений содержат как минимум 5 внешних фреймвоков;

100% мобильных приложений содержат как минимум 2 уязвимости;

в среднем одно приложение содержит 15 различных privacy-проблем;

33,7% исходящего трафика мобильных приложений не имеют шифрования.

Утечки данных: