Немецкий художник Саймон Векерт (Simon Wreckert) устроил интересный перформанс на улицах Берлина. Он неспешно прогулялся по городу, везя за собой маленькую красную тележку, в которой лежали 99 бюджетных подержанных смартфонов с открытым приложением Google Maps.



В результате на Google Maps, повторяя маршрут Векерта, образовалась существующая только в виртуальности пробка. Красная линия на картах показывала, что поток машин в этом месте якобы едва движется (скорость движения составляла 2-4 мили в час).

«Перевозя смартфоны по улице, я могу генерировать виртуальный трафик, из-за чего автомобили будут направляться по другому маршруту. Очень иронично, но это может вызвать настоящую пробку в другом месте города», — рассказывает художник.

Для проведения своей акции Векерт арендовал 99 бюджетных Android смартфонов и приобрел для них 99 SIM-карт. Для создания несуществующего затора он просто гулял туда-сюда по улицам, проводя по 1-2 часа на каждой намеченной точке маршрута. При этом, по его собственным наблюдениям, для появления затора на картах хватало минимального промежутка времени.

Нужно отметить, что Векерт не первым додумался до такого саботажа. К примеру, еще в 2016 году издание The Washington Post рассказывало о жителе штата Мэриленд, который пытался облегчить движение по своей улице в час пик, оставляя в приложении Waze фальшивые сообщения о ДТП и установленных радарах для контроля скорости. Это сходило ему с рук на протяжении нескольких недель, пока в итоге он не получил бан.