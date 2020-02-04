21-летний житель Калифорнии Райан Эрнандес (Ryan Hernandez), также известный как RyanRocks , признал себя виновным во взломе серверов компании Nintendo и краже тысяч файлов с конфиденциальными и проприетарными данными. Атака длилась с октября 2016 года по июнь 2019 года.

Еще будучи несовершеннолетними Эрнандес и его приятель сумели узнать учетные данные неназванного сотрудника Nintendo при помощи фишинговой атаки, что позволило им скачать с серверов компании огромный массив данных. Среди похищенной информации были данные оборудовании, играх (в том числе еще не вышедших), закрытых инструментах для разработчиков, планах компании и многое другое.

Впоследствии Эрнандес обнародовал многие из этих данных через социальные сети, Discord и так далее. В итоге RyanRocks получил определенную известность в хак-сообществе Nintendo, особенно после того, как выложил в сеть якобы Nintendo Software Development Kit с RAT-малварью внутри.

Интересно, что еще осенью 2017 года с Эрнадесом связались агенты ФБР и предупредили, что он нарущает закон. Тогда хакер пообещал правоохранителям прекратить атаки на системы Nintendo, однако в 2018-2019 годах вновь взломал несколько серверов Nintendo, что в итоге привело к рейду ФБР в июне 2019 года и его задержанию.

Во время обыска у Эрнадеса изъяли жесткие диски и устройства с тысячами проприетарных файлов Nintendo. Хуже того, по словам следователей, на изъятых жестких дисках, в папке BAD STUFF также содержались более тысячи видео и изображений сексуального характера с участием несовершеннолетних .

В настоящее время Эрнандес находится на свободе, но ему запрещается выезжать за пределы Западного округа Вашингтона и Центрального округа Калифорнии. В рамках соглашения о признании вины он согласился выплатить компании Nintendo почти 260 000 долларов в качестве возмещения затрат, связанных с его поведением. За компьютерные преступления Эрнандесу грозит до 5 лет лишения свободы, а за хранение детской порнографии еще 20 лет тюрьмы. Вынесение приговора назначено на апрель 2020 года.