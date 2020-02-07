Борьба с видеорекламой

На этой неделе отраслевая группа Coalition for Better Ads, в которую входит Google, сообщила, что вводит новые правила для видеорекламы, а именно для роликов, которые демонстрируются вместе с небольшими видео (длительностью менее 8 минут). Соответствующие изменения в скором времени будут внесены и в продукты Google, включая браузер Chrome и платформу YouTube.

Начиная с 5 августа 2020 года Chrome начнет использовать внутренние механизмы блокировки рекламы, чтобы блокировать все видеообъявления, которые не соответствуют новым стандартам. Видеореклама на рекламных платформах Google и на YouTube тоже будет приведена в соответствие с новыми требованиями в ближайшие месяцы, и администраторов сайтов заранее уведомят о возможных нарушениях. Если владелец сайта не приведет свою видеорекламу в порядок, она будет блокироваться в Chrome.

Теперь нежелательными и излишне навязчивыми были признаны три нижеописанных формата рекламы, демонстрирующейся вместе с короткими видеороликами.

Длинные ролики, которые нельзя пропустить . Рекламные ролики или группы объявлений, которые появляются перед началом видео и которые нельзя пропустить в течение первых 5 секунд, продолжительностью более 31 секунды.

. Рекламные ролики или группы объявлений, которые появляются перед началом видео и которые нельзя пропустить в течение первых 5 секунд, продолжительностью более 31 секунды. Реклама в середине ролика . Объявление в середине видео, которое прерывает его воспроизведение. Такие ролики бывают разных видов и продолжительности, но все они были признаны чрезвычайно раздражающими и мешающими пользователям.

. Объявление в середине видео, которое прерывает его воспроизведение. Такие ролики бывают разных видов и продолжительности, но все они были признаны чрезвычайно раздражающими и мешающими пользователям. Крупные объявления, которые блокируют видеоплеер. Графические или текстовые объявления, которые появляются в верхней части видео и в средней трети (в центре) окна видеопроигрывателя и закрывают собой более 20% видеоконтента.

Нет HTTP-загрузкам

Еще весной 2019 года разработчики Google впервые заговорили о том, что пришла пора запретить HTTPS-сайтам инициировать загрузку определенных типов файлов посредством HTTP. При этом не планировалось блокировать вообще любые загрузки с HTTP-ресурсов, ведь Chrome и так однозначно предупреждает пользователей о небезопасности таких сайтов. Но если HTTP-загрузка осуществляется с якобы безопасного HTTPS-сайта, это может представлять проблему.

Теперь представители Google сообщили, что эти планы понемногу претворяются в жизнь.

Начиная с Chrome версии 83, запланированной на июнь 20202 года, Chrome начнет блокировать «рискованные загрузки». Но пока это не означает запрет на все HTTP-загрузки в целом. Процесс будет разделен на несколько этапов, и HTTP-загрузки на HTTPS-сайтах запретят постепенно. В целом план выглядит так:

Chrome 82 (апрель 2020 года) : Chrome начнет предупреждать о загрузке исполняемых файлов (например, .exe);

: Chrome начнет предупреждать о загрузке исполняемых файлов (например, .exe); Chrome 83 (июнь 2020 года): Chrome станет блокировать исполняемые файлы со смешанным содержимым и предупреждать об архивах со смешанным содержимым (.zip) и образах дисков (.iso);

Chrome станет блокировать исполняемые файлы со смешанным содержимым и предупреждать об архивах со смешанным содержимым (.zip) и образах дисков (.iso); Chrome 84 (август 2020 года) : Chrome будет блокировать исполняемые файлы, архивы и образы дисков со смешанным содержимым. Также браузер будет предупреждать любых других загрузках смешанного контента, кроме файлов изображений, аудио, видео и текстовых форматов;

: Chrome будет блокировать исполняемые файлы, архивы и образы дисков со смешанным содержимым. Также браузер будет предупреждать любых других загрузках смешанного контента, кроме файлов изображений, аудио, видео и текстовых форматов; Chrome 85 (сентябрь 2020 года): Chrome начнет предупреждать о смешанных загрузках изображений, аудио, видео и текста, и заблокирует любые другие загрузки смешанного контента;

Chrome начнет предупреждать о смешанных загрузках изображений, аудио, видео и текста, и заблокирует любые другие загрузки смешанного контента; Chrome 86 (октябрь 2020 года): Chrome полностью блокирует загрузку любого смешанного контента вообще.

Так как во внутренних сетях HTTP-загрузки несут куда меньше рисков, Google напоминает о существовании политики InsecureContentAllowedForUrls, которая позволяет разрешить загрузку HTTP в контролируемых средах.

Администраторы, желающие проверить, соответствуют ли их сайты новой политике Chrome, могут сделать это прямо сейчас при помощи Google Chrome Canary. Для этого нужно включить флаг chrome://flags/#treat-unsafe-downloads-as-active-content.