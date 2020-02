Хак-группа OurMine известна тем, что регулярно взламывает аккаунты разных известных личностей и крупных компаний. При этом злоумышленники уверяют, что они white-хакеры, которые лишь привлекают внимание общественности к проблемам безопасности.

Издание ZDNet сообщает, что на этот раз группировка, на счету которой уже не один десяток громких дефейсов и взломов, добралась до официальных аккаунтов Facebook в социальных сетях. Так, в минувшие выходные были скомпрометированы профили Facebook в Twitter и Instagram:

В настоящее время контроль над всеми учетными записями уже восстановлен, а следы дефейса удалены.

На прошлой неделе, перед Суперкубком, участники OurMine также скомпрометировали аккаунты в Twitter, Instagram и Facebook для Национальной футбольной лиги США, 15 команд НФЛ, а также спортивного телеканала ESPN. Взломы определенно не по совпадению произошли именно в преддверии Суперкубка, — хакеры явно хотели лишний раз упрочить свою репутацию и получить огласку в СМИ.

Тогда многие обратили внимание, что твиты, размещенные хакерами от лица жертв, были опубликованы через приложение Khoros, которое часто используется отделами маркетинга и PR. Теперь, согласно скриншотам, сделанным многими пользователями, сообщения, размещенные в Twitter-аккаунтах Facebook, тоже были опубликованы через Khoros.

@campuscodi Add another to the Khoros pile pic.twitter.com/NX2J5dDsdj

— Eyewitness Jews (@EyewitnessJews) February 7, 2020