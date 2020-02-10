РБК сообщает, что во время тестового пуска оборудования для «суверенного Рунета» на Урале возникали случаи снижения скорости и ухудшения качества сигнала, но масштабных сбоев не было, а заблокировать Telegram получилось не везде.

Напомню, что по данным СМИ, тестирование проводилось в Уральском федеральном округе: на сетях крупнейших операторов региона устанавливалось оборудование «РДП.РУ» (15% принадлежит «Ростелекому»). Лабораторные испытания систем фильтрации трафика этого производителя начались еще в августе 2018 года на сети «Ростелекома», говорили ранее источники РБК. Интегратором решения выступала компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА). О результатах официально не сообщалось.

Теперь собственные источники РБК, сообщают, что операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого «закона о суверенном Рунете» — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).

Соответствующие письма заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олегу Иванову были отправлены в ответ на его просьбу рассказать о результатах тестирования DPI. Письма были направлены «Ростелекомом», МТС, «МегаФоном», «ВымпелКомом» (бренд «Билайн»), «Т2 РТК Холдингом» (Tele2), «ЭР-Телеком Холдингом» (Дом.ru), «Транстелекомом» (ТТК) и «Екатеринбургом-2000» («Мотив»).

Из писем операторов следует, что оборудование «суверенного Рунета» устанавливалось в различных городах Уральского ФО в августе-сентябре 2019 года, но включалось на короткие промежутки времени в ноябре. Источник, близкий к организаторам мероприятия, настаивает, что испытания, проходившие на Урале, были не «тестированием, а пусконаладкой» оборудования.

«При пилотном внедрении возник ряд проблем, их выявление и решение было главной целью этого внедрения. Часть проблем была связана с функционированием отдельных устройств фильтрации, часть касалась функционирования системы управления и системы в целом. После проведения тестирования команды интегратора и производителя оборудования устранили все выявленные неполадки, и система была успешно сдана государственному заказчику», — говорит источник РБК, близкий к одному из участников тестирования.

Согласно письмам, неполадки при установке DPI возникали у пяти операторов — «ВымпелКома», МТС, «Ростелекома», «ЭР-Телеком Холдинга» и ТТК. Среди проблем были отмечены снижение скорость трафика и качества связи, также отмечались различные сбои и прерывание оказания услуг связи. И, по словам директора по технической инфраструктуре «ЭР-Телеком Холдинга» Кирилла Пищальникова, заблокировать Telegram не удалось из-за того, что «мессенджер использует прокси-серверы с собственным криптографическим протоколом передачи зашифрованного сигнала».

Еще три оператора («МегаФон», «Т2 РТК Холдинг» и «Екатеринбург-2000») отчитались, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.