Итальянская криптовалютная биржа Altsbit сообщила, что злоумышленники похитили с ее счетов огромное количество Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), в том числе и депозиты клиентов. Об атаке стало известно из Twitter биржи на прошлой неделе. Неизвестно, кто стоял за случившимся, так как никакой технической информации об инциденте пока опубликовано не было.

Сообщается, что инцидент произошел 5 февраля 2020 года и, по словам представителей ресурса, привел «к краже почти всех средств с кошельков BTC, ETH, ARRR и VRSC». Исходно сообщалось, что лишь небольшая часть клиентских средств хранилась в недоступном для злоумышленников месте, в холодных кошельках. Остальные токены были в горячих кошельках, за что Altsbit и поплатилась.

Расследование случившегося еще продолжается, в одном из обновлений представители биржи сообщили, что в холодных кошельках все же было больше средств, чем они предполагали изначально. Но потери от атаки все равно оцениваются как чрезмерные.

В настоящее время Altsbit подтверждает хищение:

Bitcoin (BTC): 6,929 токенов из 14,782;

Ethereum (ETH): 23,21 токенов из 32,262;

Pirate Coin (ARRR): 3 924 082 токена из 9 619 754;

Verus (VRSC): 414 154 токена из 852 726;

Komodo (KMD): 1066 токенов из 48 015.

Биржа обещает, что 7,853 BTC (53,1%) будут возвращены пользователям, наряду с 9,052 ETH (28,06%), 5 695 672 ARRR (59,2%), 438 572 VRSC (51,24%) и 46 949 KMD (97,77%). Причем пострадавшим придется запрашивать возврат средств вручную: такими операциями с 10 февраля по 8 мая 2020 года будут заниматься сотрудники Altsbit.

Разработчики биржи сообщили, что после истечения указанного срока «платформа Altsbit будет закрыта».