10 февраля 2020 года представители Министерства юстиции США провели пресс-конференцию, в ходе которой заочно предъявили обвинениям четырем гражданам Китая. Сообщается, что Ву Чжиюн, Ван Цянь, Сюй Ке и Лю Лэй имели прямое отношение к нашумевшей атаке на бюро кредитных историй Equifax, произошедшей летом 2017 года.

В рамках той же пресс-конференции генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что эти хакеры, предположительно, являются военными и членами Народно-освободительной армии Китая, а также работают в так называемом «НИИ 54» (54th Research Institute), который часто упоминается в связи с хакерскими атаками.

По словам Барра, обвиняемые не только похитили данные о 145 миллионов граждан США, но и закрытую информацию, принадлежавшую самому бюро кредитных историй Equifax.

«Ответчики провели несколько недель, выполняя различные запросы с целью определения структуры базы данных, а также поиска конфиденциальной и личной информации в системе Equifax. Получив доступ к интересующим файлам, преступная группа хранила украденную информацию во временных файлах, сжимая и разделяя их, чтобы в конечном итоге отправить эти данные из сети Equifax на компьютеры за пределами Соединенных Штатов. Злоумышленники сделали порядка 9000 запросов в системе Equifax, извлекая имена, даты рождения и номера социального страхования американских граждан. Обвиняемые предприняли меры, чтобы избежать обнаружения во время атаки. Так, они направляли трафик примерно на 34 сервера, расположенные в почти 20 странах мира, чтобы скрыть свое реальное местоположение; использовали зашифрованные каналы связи в сети Equifax, чтобы смешаться с обычной сетевой активностью; ежедневно удаляли сжатые файлы и стирали файлы журналов, стремясь уничтожить все записи о своей активности», — рассказывают в Минюсте.

ФБР отмечает, что это крайне сложное дело, поскольку в распоряжении следователей исходно было очень мало информации: расследование взлома Equifax фактически началось лишь с 40 IP-адресов, которые использовались во время атаки.