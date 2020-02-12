Давно известно, что некогда популярное утверждение «для Mac вирусов нет» весьма далеко от правды, и злоумышленники регулярно атакуют пользователей устройств Apple. Лишним подтверждением этому стал свежий отчет компании Malwarebytes, в котором специалисты проанализировали кибератаки, направленные на их клиентов за последний год, и пришли к выводу, что атаки на пользователей Mac значительно участились, а общий объем угроз для Mac увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 400%.

Исследователи пишут, что в 2019 году среднее количество обнаружений угроз на одно устройство Mac составляло 11 (по сравнению со средним значением 4,8 в 2018 году). То есть фактически количество атак на пользователей Mac увеличилось более чем вдвое. Интересно, что в 2019 году количество обнаружений угроз на Mac было даже выше, чем аналогичный показатель для Windows: за год на одну Windows-машину в среднем пришлось 5,8 детектов.

При этом эксперты Malwarebytes отмечают, что ориентированные на Mac угрозы существенно отличаются от тех, что предназначены для систем под управлением Windows. К примеру, пока наиболее распространенные угрозы для пользователей Mac — это рекламное ПО и другие потенциально нежелательные программы. Впрочем, эксперты полагают, что в скором времени это может измениться, и преступники станут предпринимать более разрушительные атаки на системы Apple.