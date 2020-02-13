Разработчики Google поделились статистикой: в 2019 году пользователи Android пытались установить 1,9 млрд вредоносных приложений из-за пределов Google Play Store (например, из сторонних магазинов приложений). При этом в 2017 и 2018 годах этот показатель находился на отметке 1,6 млрд.

В Google объясняют, что данный показатель растет по двум основным причинам. Во-первых, Play Protect с каждым годом все лучше обнаруживает и блокирует малварь. Во-вторых, все больше пользователей Android устанавливают приложения из-за пределов Play Store, то есть используют сторонние сайты и магазины приложений (как правило, из-за того что официальные магазины приложений им попросту недоступны).

Напомню, что Google Play Protect существует с 2017 года и используется для сканирования всех приложений уже установленных на устройстве (чтобы обновления не принесли с собой малварь); сканирования новых приложений, устанавливаемых из Play Store; сканирования новых приложений, устанавливаемых из любых сторонних источников. Более того, с 2018 года Google Play Protect занимается проактивным сканированием интернета для поиска и индексации любых APK, чтобы обнаруживать малварь раньше пользователей.

В свежем отчете аналитики Google пишут, что в настоящее время Play Protect сканирует более 100 миллиардов приложений для Android в день. Более того, ожидается, что в будущем способность Play Protect обнаруживать малварь будет только возрастать. В частности это связано с тем, что в ноябре 2019 года компании Google, ESET, Lookout и Zimperium объявили о создании App Defense Alliance, чьей целью, как следует из названия, станет выявление вредоносных приложений и защита пользователей.