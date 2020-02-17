Компания ESET провела исследование о знакомствах в интернете, опросив около 2 000 российских пользователей. Выяснилось, что статус «в активном поиске» может привести к неприятным последствиям для репутации и кошелька.

Респонденты делились как позитивным, так и негативным опытом поиска второй половинки в сети. В первой части исследования участникам был задан вопрос: «Используете ли вы мобильные приложения для знакомств?». 7% опрошенных признали, что используют их регулярно. Каждый пятый пользователь иногда посещает такие приложения. 10% просто интересуются анкетами других людей, 37% предпочитают общение вживую, а 26% и вовсе не знают о существовании такого способа знакомств.

Эксперты изучили и конкретные проблемы, с которыми сталкивались респонденты. Оказалось, что жертвами шантажа стали 11% (согласно результатам мультивариантного опроса). С поддельными аккаунтами и мошенниками имели дело 45% и 34% пользователей соответственно.

Вредоносные ссылки от собеседников на сайтах знакомств получали 38% респондентов. Распространение таких ссылок в чатах приложений для знакомств — довольно опасная угроза, поскольку пользователи нередко теряют бдительность и скачивают вирус под видом «горячих XXX-фото собеседника».

Популярность сервисов для онлайн-поиска пары или просто душевного собеседника растет, чем и пользуются злоумышленники. Несмотря на это, пользователи халатно относятся к собственной безопасности в сети. Так, почти половина респондентов (47%) полагает, что защита мобильных устройств не нужна, и призналась, что вообще не устанавливает на смартфоны защитное ПО.