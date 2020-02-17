Снова что-то пошло не так у разработчиков Microsoft. Обновление KB4524244 для Windows, вышедшее на прошлой неделе, в рамках февральского «вторника обновлений», вызывает зависания, проблемы с загрузкой и установкой. В частности, по данным издания Bleeping Computer, проблемы наблюдаются у пользователей устройств HP и Apple.

Обновление KB4524244 предназначалось для всех версий Windows 10 между 1607 и 1909, а также Windows Server, и должно было исправить проблему в сторонних Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) и диспетчере загрузки, которые могли подвергать машины с UEFI риску.

Однако при установке обновления многие пользователи обнаружили проблемы: у некоторых система переставала отвечать и демонстрировать что-либо, кроме экрана BIOS; у других обновление не устанавливалось, приводя к появлению ошибки 0x800f0922; у третьих KB4524244 все же установилось, но после этого начались постоянные зависания, работать из-за которых стало невозможно.

В минувшие выходные разработчики Microsoft признали, что проблема действительно существует и она серьезная. В настоящее время KB4524244 было удалено из Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS) и Microsoft Update Catalog, а для пострадавших пользователей были опубликованы инструкции для восстановления работоспособности их системы. Фактически, рекомендации разработчиков Microsoft сводятся к удалению KB4524244. Доработанную и исправленную версию обновления обещают представить в ближайшее время.

Фото: Bleeping Computer