Xakep #249. Wi-Fi
Пользователь Twitter @G_IW опубликовал фото странной информационной листовки, на которой стояли логотипы британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и Регионального отдела по борьбе с организованной преступностью в Уэст-Мидлендс (WMROCU).
Как видно на картинке выше, листовка предупреждает родителей, что если их ребенок использует виртуальные машины, браузер Tor, Kali Linux, WiFi Pineapple, Discord и Metasploit, скорее всего, он хакер. В таких случаях родителей призывают обращаться в полицию за консультацией, и чтобы правоохранители могли повлиять на ребенка, направив его увлечения в положительное русло.
Упомянутый в листовке набор инструментов и посыл в целом вызвали немало недоумения, обсуждений, а также шуток со стороны ИТ-сообщества. К примеру, разработчики Kali Linux иронизировали, что детям прямо объяснили с чего лучше начинать, и отмечали, что полиция могла бы приложить ссылку на https://kali.training. В беседе в журналистами The Register разработчики заметили, что надеются, что родители не станут звонить в полицию из-за детей, болтающих в Discord, и вообще не отнесутся к этим «предупреждениям» серьезно.
Have to admit it’s sort of nice they give kids a roadmap on where to get started. We all know the easiest way to get a kid to do something is to tell them they can’t or should not, then they list specific item not to do. To bad they did not link to https://t.co/PsPfjHrXcr
— Kali Linux (@kalilinux) February 12, 2020
Однако не все были настроены так благодушно, как разработчики Kali Linux, и правоохранители подверглись и весьма жесткой критике, из-за чего представители Национального агентства по борьбе с преступностью были вынуждены сделать официальное заявление, сообщив, что NCA не вообще участвовало в производстве или выпуске этих листовок.
В итоге держать ответ пришлось WMROCU. Полицейские пишут, что листовки были созданы некой третьей стороной в качестве памятки по безопасности для учителей и родителей. Более развернутый комментарий правоохранители дали изданию ZDNet:
«Эта памятка была создана для повышения осведомленности учителей, родителей и опекунов, чтобы те могли дать детям совет, как сохранять безопасность в интернете. В памятке освещались некоторые инструменты, которые дети могли бы использовать дома.
Упомянутое ПО является легитимным, в подавляющем большинстве случаев используется законно и может дать большое преимущество тем, кто заинтересован в развитии своих цифровых навыков. Однако, как и в случае с любым другим ПО, оно может быть использовано не по назначению. Задачей этой памятки было предоставление краткого справочного руководства по всему спектру доступного программного обеспечения, чтобы те, кто несет родительскую ответственность за детей и молодежь, могли начать разговор о безопасном и законном применении компьютеров и технологий».
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