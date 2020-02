Пользователь Twitter @G_IW опубликовал фото странной информационной листовки, на которой стояли логотипы британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и Регионального отдела по борьбе с организованной преступностью в Уэст-Мидлендс (WMROCU).

Как видно на картинке выше, листовка предупреждает родителей, что если их ребенок использует виртуальные машины, браузер Tor, Kali Linux, WiFi Pineapple, Discord и Metasploit, скорее всего, он хакер. В таких случаях родителей призывают обращаться в полицию за консультацией, и чтобы правоохранители могли повлиять на ребенка, направив его увлечения в положительное русло.

Упомянутый в листовке набор инструментов и посыл в целом вызвали немало недоумения, обсуждений, а также шуток со стороны ИТ-сообщества. К примеру, разработчики Kali Linux иронизировали, что детям прямо объяснили с чего лучше начинать, и отмечали, что полиция могла бы приложить ссылку на https://kali.training. В беседе в журналистами The Register разработчики заметили, что надеются, что родители не станут звонить в полицию из-за детей, болтающих в Discord, и вообще не отнесутся к этим «предупреждениям» серьезно.

Have to admit it’s sort of nice they give kids a roadmap on where to get started. We all know the easiest way to get a kid to do something is to tell them they can’t or should not, then they list specific item not to do. To bad they did not link to https://t.co/PsPfjHrXcr

— Kali Linux (@kalilinux) February 12, 2020