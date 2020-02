Издание Bleeping Computer сообщает, что пользователи Windows 10 жалуются на странный баг: они не могут завершить работу своих устройств, если предварительного не выйдут из системы.

Напомню, что в начале февраля похожие проблемы возникли у пользователей Windows 7. Фактически уже после релиза финального обновления для этой ОС, вышедшего в январе текущего года, у пользователей Windows 7 вообще перестали выключаться и перегружаться компьютеры. При попытке выключить ПК, люди видели сообщение: «You don't have permission to shut down this computer» («У вас нет прав для выключения этого компьютера»).

Теперь с этой проблемой столкнулись пользователи Windows 10. В частности, люди на Reddit пишут, что ошибка проявляется в Windows 10 Home Edition, а также на установках Windows 10 в той же среде, где ранее были замечены проблемы с машинами под управлением Windows 7.

Хотя проблема с выключением Windows 10 наблюдается у меньшего количества пользователей, по сравнению с Windows 7, судя по всему, в обоих случаях все сводится к одной и той же ошибке.

Пока представители Microsoft еще не делали публичных заявлений об этих багах, но ранее в компании сообщали, что занимаются расследованием происходящего. Также на официальных форумах Microsoft был замечен интересный ответ от сотрудника компании, который писал, что проблему удалось проследить до недавнего обновления Adobe Genuine, которое разработчики Adobe спешно откатили через автоматическое обновление. Пользователей, у которых баг все равно сохранился, успокаивали, что ошибка вскоре будет устранена (опять же с помощью автоматического обновления).

Напомню, что еще в начале февраля некоторые пользователи утверждали, что проблемы с выключением Windows 7 связаны с недавним обновлением Adobe, и отключение этих Windows-служб решает вопрос.

Теперь, когда Adobe откатила проблемное обновление, у пользователей Windows 7 все должно заработать как должно, но вот пользователям Windows 10 повезло меньше: в их случае баг пока не был признан и исправлений от Adobe или Microsoft нет.

В качестве временного способа решения проблемы специалисты Bleeping Computer действительно советуют пользователям отключить службы Adobe Genuine Monitor, Adobe Genuine Software Integrity и Adobe Update services. Сделать это можно нажав Windows + R, чтобы открыть окно Run, а затем запустить services.msc, где понадобится найти и отключить упомянутые службы.