Вчера пользователи Samsung Galaxy во всем мире (независимо от сотового оператора и модели устройства) стали массово получать странные push-уведомления с темой «1» и содержанием сообщения «1» (1, 2, 3).

Эти сообщения поступали от приложения Samsung Find My Mobile, которым люди не пользовались или вообще не знали о его существовании на устройстве. При помощи этого приложения можно найти утерянный телефон или планшет, а также защитить данные на устройстве.

«Я попытался поискать и понять, происходило ли нечто подобное с кем-то еще, но не нашел ничего конкретного. Я начинаю волноваться и думать, что кто-то взломал мой телефон или что-то в этом роде. Если кто-нибудь знает об этом хоть ЧТО-ТО, пожалуйста, дайте знать», — писал один из напуганных пользователей. «Я получил это на Samsung Galaxy S8+ и Galaxy A50S, и когда я нажал [на сообщение], ничего не произошло на обоих устройствах. По крайней мере, ничего, что я мог бы увидеть», — пишет другой озадаченный владелец Samsung Galaxy.

Так как паника среди пользователей поднялась нешуточная, компания Samsung поспешила сделать официальное заявление в своем Twitter. Разработчики пишут, что рассылка единиц от лица Find My Mobile была ошибкой и случайностью, затронувшей лишь «ограниченное количество» устройств Galaxy.