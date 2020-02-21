Компания Google рассказала, как намерена бороться со злоупотреблениями со стороны разработчиков, которые нарушают правила магазина приложений и показывают рекламу вне своих продуктов. Речь идет о рекламных объявлениях, которые исходят от одного приложения, но отображаются поверх других приложений или на домашнем экране устройства, из-за чего пользователю совершенно неясно, откуда эта реклама вообще появилась.

Для начала инженеры Google уже удалили из Google Play Store 600 приложений, нарушавших правила размещения рекламы, а также забранили их разработчиков, причем не только в самом магазине приложений, но и на рекламных платформах Google AdMob и Google Ad Manager. Второй запрет, по сути, запрещает разработчикам монетизировать свои приложения даже вне Play Store. По информации издания BuzzFeed, один из забаненых разработчиков — это компания Cheetah Mobile, один из крупнейших разработчиков приложений для Android в мире.

Эксперты Google пишут, что на такие меры они пошли, когда узнали о ряде новых методик, которые девелоперы применяют в последнее время для показа объявлений вне своих приложений. Для выявления подобных злоупотреблений был разработан «инновационный подход, основанный на машинном обучении».

Кроме того, Google заявила, что планирует продолжать банить нарушителей и далее. Для этого был разработан трехэтапный план действий, который в целом должен сделать экосистему Play Store и Android более здоровой. В частности компания собирается бороться с рекламой за пределами приложений (в том числе внося изменения в работу самой ОС Android, чтобы сделать такие злоупотребления невозможными), а также намерена опубликовать улучшенные инструменты для разработчиков, с которыми будет проще соответствовать стандартам рекламной индустрии.