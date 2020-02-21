Компания Vade Secure опубликовала отчет, посвященный фишинговым угрозам в четвертом квартале 2019 года. Исследователи выделили 25 наиболее эксплуатируемых фишерами брендов, составив этот перечень путем анализа множества фишинговых URL-адресов.

В итоге WhatsApp оказался на пятом месте составленного исследователями рейтинга с 5 020 уникальными фишинговыми URL. Это означает, что мессенджер поднялся с 63 на 5 место в списке самых фальсифицируемых брендов, которые применяются в фишинговых атаках, продемонстрировав стремительный рост на 13 467%.

Vade Secure объясняет, что, скорее всего, это связано с масштабной кампанией по приглашению пользователей в так называемую Berbagi WhatsApp: группу, с порнографическим контентом. Также, по данным аналитиков, хостинг-провайдер 000webhost был взломан и использовался для размещения фишинговых страниц.

Также в топ-25 самых популярных у фишеров брендов попали Facebook, которая заняла второе место в топе, и Instagram, поднявшийся на 16 позиций, до 13 места. Facebook использовалась фишерами в качестве приманки в 9 795 фишинговых URL, а Instagram в 1401 адресе, что почти удваивает показатель предыдущего квартала и демонстрирует рост на 187,1% .

И хотя в четвертом квартале 2019 года количество фишинговых атак, связанных с Facebook, сократилось на 18,7%, в годовом объеме этот показатель вырос на 358,8%. Исследователи связывают это с ростом популярности Facebook Login. Так, имея на руках учетные данные от Facebook-аккаунта, фишеры могут видеть, в какие еще приложения пользователь вошел при помощи social sign-on, а затем скомпрометировать и эти учетные записи.