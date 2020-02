СМИ обратили внимание, что в конце прошлой недели пользователи со всего мира начали массово жаловаться на несанкционированные платежи, осуществляемые через их аккаунты PayPal. Сообщения о таких проблемах можно найти на официальных форумах PayPal (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Reddit (1, 2), Twitter (1, 2), а также на страницах поддержки Google Pay на русском и немецком языках (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Описанные жертвами инциденты очень похожи: злоумышленники используют Google Pay, чтобы покупать различные товары, а для оплаты используют связанные аккаунты PayPal. Судя по скриншотам и различным свидетельствам, большинство таких нелегальных транзакций осуществляется через американские магазины (чаще всего сети Target).

Большинство пострадавших от этих атак находятся в Германии. Если опираться на открытые источники, можно предположить, что нанесенный пользователям ущерб уже исчисляется десятками тысяч евро: хакеры, как правило, начинают с тестовых платежей в размере от 0,01 до 4 евро, а затем берутся за дело серьезно, и в итоге некоторые транзакции превышают 1000 евро.

При этом какую именно проблему эксплуатируют злоумышленники, пока останется неясным.

Немецкий ИБ-эксперт Маркус Фенске (Markus Fenske) предполагает в Twitter, что хакеры используют баг, о котором компанию PayPal еще год назад предупреждал исследователь Андреас Майер (Andreas Mayer). Дело в том, что когда учетную запись PayPal связывают с учетной записью Google Pay, PayPal создает для этого виртуальную карту с собственным номером, сроком действия и кодом CVC. Когда пользователь Google Pay осуществляет бесконтактный платеж, используя счет PayPal, средства снимаются с этой виртуальной карты.

Reported a critical issue to PayPal ONE YEAR AGO.

"Not an issue. Please self-close". Lots of discussion. Finally got a bounty. Asked several times if its fixed. No response. Gave up.

Found that it's actively exploited by now. Sorry PP, you suck.https://t.co/48IVszRqlb

— iblue (@iblueconnection) February 24, 2020