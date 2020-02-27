Ранее на этой неделе стало известно о критической RCE-уязвимости CVE-2020-9054. Сообщалось, что баг набрал 10 баллов из 10 возможных по шкале оценки уязвимостей CVSS, и представляет опасность для NAS компании Zyxel.

Корень проблемы скрывается в файле weblogin.cgi: баг возникает из-за некорректной очистки параметра имени пользователя. То есть если username включает в себя определенные символы, проявляется уязвимость и ее можно использовать для инъекций команд с привилегиями веб-сервера. После этого злоумышленник может использовать утилиту setuid для запуска произвольных команд с root-привилегиями.

В конечном счете, удаленный злоумышленник получает возможность выполнить произвольный код на уязвимом устройстве Zyxel, отправив специально созданный HTTP-запрос (POST или GET). Хуже того, атакующий может вообще не иметь прямого подключения к устройству, а для атаки достаточно вынудить жертву посетить вредоносный сайт.

Вчера, 26 февраля 2020 года, инженеры Zyxel обновили бюллетень безопасности, посвященный проблеме. Как оказалось, уязвимость угрожает не только NAS компании, как сообщалось ранее, но также представляет опасность для 23 UTM-, ATP- и VPN- брандмауэров с прошивками версий от ZLD V4.35 Patch 0 до ZLD V4.35 Patch 2.

В результате список уязвимых продуктов пополнили: ATP100, ATP200, ATP500, ATP800, USG20-VPN, USG20W-VPN, USG40, USG40W, USG60, USG60W, USG110, USG210, USG310, USG1100, USG1900, USG2200, VPN50, VPN50, VPN50, VPN50 , VPN300, VPN1000, ZyWALL110, ZyWALL310 и ZyWALL1100. Патчи для них уже выпущены.

Также инженеры Zyxel уже выпустили исправления для четырех уязвимых NAS: NAS326, NAS520, NAS540 и NAS542. Однако десять других NAS компании тоже уязвимы перед проблемой, но более не поддерживаются, а значит, патчей для них можно не ждать. К ним относятся NSA210, NSA220, NSA220 +, NSA221, NSA310, NSA310S, NSA320, NSA320S, NSA325 и NSA325v2. Пользователям этих устройств рекомендуют заблокировать доступ веб-интерфейсу (80/tcp и 443/tcp) и проследить за тем, чтобы NAS не был подключен к интернету.

Напомню, что, по информации известного ИБ-журналиста Брайана Кребса, точные инструкции по использованию уязвимости уже продаются в даркнете по цене 20 000 долларов. Эти эксплоитом уже заинтересовались операторы вымогательского ПО, в частности, операторы Emotet намерены включить эксплоит в состав своей малвари.