Компания RiskIQ подготовила отчет об угрозах среди мобильных приложений за 2019 год. В числе прочего эксперты компании изучили различные каталоги приложений для Android и составили рейтинг наиболее опасных из них.

Наиболее опасным из всех был признан 9Game[.]com — портал для загрузки бесплатных игр для Android. 9Game занял первое место как каталог приложений с наибольшим количеством новых загрузок малвари, а также первое место среди магазинов приложений с самой высокой концентрацией малвари. Так, в 2019 году на 9Game было загружено 61 669 новых вредоносных приложений.

Второе место в рейтинге магазинов с наибольшим количеством новых загрузок малвари с большим отрывом занимает официальный магазин приложений Google Play Store: 25 647 новых вредоносных приложений за год. Оставшиеся позиции делят между собой каталог Zhushou, принадлежащий Qihoo 360, каталог Feral, а также Vmall, созданный компанией Huawei.

Cтоит отметить, что, несмотря на второе место в этом списке, Google Play Store вообще не вошел в пятерку магазинов с наибольшей концентрацией малвари, которую составляют каталоги 9Game, Feral, Vmall, Xiaom, и Zhushou.

Более того, хотя малварь по-прежнему проникает в Google Play Store, в целом количество занесенных в черный список приложений в магазине снизилось на значительные 76,4% в 2019 году.

Отсутствие Apple App Store в этих списках исследователи объясняют просто: все дело в глубоком и индивидуальном подходе к рассмотрения приложений, который применяет Apple. По словам экспертов, этот подход позволяет эффективнее обнаруживать малварь, чем автоматизация, которая применяется в большинстве других магазинов.

«Apple относится к своему App Store как к настоящему Форт-Нокс и редко размещает опасные приложения», — резюмируют специалисты.

При этом в 2019 году общее количество вредоносных приложений в мире снизилось на 20% и остановилось на отметке 170 796 (2018 году насчитывалось 213 279 вредоносных приложений). Исследователи RiskIQ считают тенденцию по снижению количества мобильной малвари довольно странной, так как количество приложений продолжает расти: в 2019 году в магазины приложений по всему миру было загружено 8,9 миллиона новых приложений, что на 18% больше, чем в 2018 году (7,5 миллиона новых приложений).

Большинство новых приложений (как безопасных, так и вредоносных) были созданы китайскими разработчиками. Так, три наиболее активных по загрузкам магазина приложений в прошлом году – это китайские APK GK (1 687 757 новых приложений), APK Pure (890 479 новых приложений) и APK Apps Android (809 818 новых приложений). Google Play Store (714 678 новых приложений) и Apple App Store (465 676 новых приложений) заняли только четвертое и пятое места в этом рейтинге.