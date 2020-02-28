Сотрудничество разработчиков браузера Brave и проекта archive.org принесло свои плоды. Начиная с версии 1.4 десктопная версия Brave будет открывать недоступные по каким-либо причинам страницы из архива Wayback Machine.

Сообщается, что теперь Brave обращает особенное внимание на 14 кодов HTTP- ошибок, помимо классической 404, в их числе: 408, 410, 451, 500, 502, 503, 504, 509, 520, 521, 523, 524, 525 и 526. Обнаружив одну из этих проблем, браузер предложит пользователю загрузить архивную копию недоступной страницы одним кликом.

Разработчики Wayback Machine пишут, что за 23 года существования проекта было заархивировано более 900 миллиардов URL-адресов и более 400 миллиардов веб-страниц. И этот архив каждый день пополняется сотнями миллионов новых архивированных URL-адресов. То есть archive.org, скорее всего, имеет архивные версии большинства «отсутствующих» страниц, с которыми может столкнуться пользователь.

Также разработчики напоминают, что функциональность Wayback Machine может быть добавлена и в другие браузеры: обнаружение ошибок 404 и отображение архивных URL-адресов доступны через специальные расширения браузеров Safari, Chrome и Firefox.