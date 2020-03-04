23 апреля 2020 года в QuattroSpace (Москва, ул. Мясницкая, д. 13, cтр. 2) состоится практическая конференция профессионального сообщества специалистов по промышленной кибербезопасности.

Проблемы киберрисков и нарушения штатной работы систем автоматизации технологических процессов (АСУ ТП) в промышленных компаниях становятся острее от года к году. Это связано со множеством факторов, включая развитие технологий, интеграцию, цифровую трансформацию, геополитическую напряженность. Требуется профессиональный подход к решению этих проблем, согласованные действия руководства, специалистов по автоматизации и кибербезопасности. Для достижения этой цели была создана инициатива по объединению профессионального сообщества — RUSCADASEC.

RUSCADASEC — независимая некоммерческая инициатива по развитию открытого русскоязычного международного сообщества специалистов по промышленной кибербезопасности.

Целями инициативы являются повышение осведомленности и квалификации специалистов по безопасности и промышленной автоматизации, развитие профессиональных связей между специалистами и организациями, содействие развитию рынка, развитие связей с профильными международными сообществами и в итоге повышение уровня безопасности на промышленных предприятиях. Инициатива не первый год охватывает онлайн-площадки, живые встречи и профильные конференции, в рамках которых участники следят за текущим состоянием темы, обсуждают с единомышленниками организационные и технические вопросы, обмениваются опытом, идеями.

Количество участников сообщества растет, и весной 2020 года будет проведена первая практическая конференция профессионального сообщества специалистов по промышленной кибербезопасности RUSCADASEC Сon 2020.

Конференция соберет профессионалов из промышленных отраслей и экспертов по кибербезопасности и промышленной автоматизации для обмена опытом и экспертизой в уникальной среде единомышленников.

RUSCADASEC Сon 2020 приглашает партнеров, чтобы сделать это интересное событие вместе и поддержать развитие сообщества.

Подробная информация о мероприятии и регистрации уже доступна на официальном сайте конференции.