11 марта 2020 года в Санкт-Петербурге пройдет очередная встреча сообщества DEFCON Russia (DCG7812). Как обычно, на мероприятии прозвучат доклады на тему информационной безопасности и близкие к ней.

Где и когда 11 марта 2020 года, 19:00 город Санкт-Петербург, 14 линия Васильевского Острова, 14, БЦ Елизаветинский, офис компании T-System

В настоящее время уже определены следующие доклады:

Untrusted Roots: exploiting vulnerabilities in Intel ACMs

Аудит локальной сети основанной на Windows AD. Подводные камни разных размеров

Желающих выступить просят присылаться темы своих докладов на почту defconrussia[]gmail[dot]com.

Важно: для посещения встречи требуется регистрация, поэтому если хотите пойти, заранее пришлите ваше ФИО на почту (крайний срок — 16:00, 10.03.2020), паспорта не требуются.

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