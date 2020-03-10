Разработчики браузера Brave рассказали, что работают над функцией, которая будет случайным образом генерировать «отпечатки пальцев» каждый раз, когда пользователь посещает тот или иной сайт.

Таким образом инженеры надеются улучшить конфиденциальность своих пользователей, ведь рекламщики и аналитические компании все чаще отслеживают людей не с помощью файлов cookie, но с использованием фингерпринтинга. Напомню, что это понятие включает в себя широкий спектр технических деталей о пользователе, его системе и браузере, в том числе сведения об операционной системе, типе и версии браузера, спецификациях аппаратного обеспечения, список установленных шрифтов, сведения о разрешении и многое другое. Собранные таким образом «отпечатки» позволяют эффективно идентифицировать и отслеживать пользователя при его перемещениях по сети.

Жизнь аналитических и рекламных компаний усложнилась после мая 2019 года, когда Google объявила о планах начать блокировать сторонние файлы cookie, используемые для отслеживания людей. В течение 2019 года рекламодатели и поставщики аналитических услуг начали приспосабливаться к этим грядущим изменениям, произошедшим с релизом Chrome 80. В результате в настоящее время фингерпринтинг уже стал основным методом отслеживания пользователей.

Ранее Firefox стал первым крупным браузером, который разобрался с этой растущей проблемой: в браузер добавили настройку защиты от фингерпринтинга, которая позволяет блокировать попытки сбора «отпечатков» браузера. Apple последовала примеру разработчиков Mozilla через несколько месяцев, но прибегла к другому подходу, вынудив Safari возвращать идентичные значения для некоторых данных, таких как шрифты.

«К сожалению, несмотря на благие намерения, ни один из этих подходов нельзя назвать эффективным в вопросах предотвращении фингерпринтинга, — пишут разработчики Brave. — К сожалению, огромное разнообразие подходов к фингерпринтингу в современных браузерах делает все эти “блокирования”, “ложные данные” и “разрешения” недостаточными и бесполезными».

Собственный подход разработчиков Brave к проблеме отличается. Он направлен на то, чтобы каждый браузер действительно выглядел совершенно уникальным на разных сайтах и во время разных сессий. За счет того, что браузер постоянно выглядит по-разному, сайты не могут собирать профили пользователей, и, следовательно, не смогут эффективно отслеживать людей.

В настоящее время данная функция уже активна в версиях Brave Nightly, а ее широкий релиз запланирован на наконец текущего года. Технические подробности о том, как будет работать функция рандомизации «отпечатков», доступны здесь. Демо-сайт для проверки работы этой функции в Brave Nightly и других браузерах доступен здесь.

Напомню, что ранее команда Brave уже объявила о планах развертывания системы, которая будет скрывать элементы страниц, наносящие ущерб конфиденциальности пользователей. Инженеры заявили, что эта система поможет браузеру блокировать стороннюю рекламу, которую нельзя блокировать на сетевом уровне.