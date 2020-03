В середине марта 2020 года стало известно, что из-за ошибки Tor Browser может выполнять код JavaScript на сайтах, даже если запуск JavaScript был сознательно заблокирован пользователем.

Как мы писали, возможность блокирования выполнения JavaScript является один из важных аспектов безопасности Tor Browser. Именно из-за того, что браузер сосредоточен на сохранении конфиденциальности пользователей (в частности, он маскирует реальные IP-адреса и делает все, чтобы сохранить анонимность человека) его часто используют для обхода блокировок и цензуры журналисты, политические активисты и диссиденты в странах с репрессивным режимом.

Ошибка крылась в настройках безопасности Tor Browser Bundle. Так, даже если браузер был настроен на использование самого высокого уровня безопасности (Safest), он по-прежнему разрешал выполнение кода JavaScript в некоторых ситуациях, даже когда должен его блокировать.

Тогда разработчики рекомендовали пользователям полностью отказаться от использования JavaScript и отключить его в настройках (about:config -> javascript.enabled -> false), так как обновление NoScript до версии 11.0.17 проблему, к сожалению, не решало.

Теперь инженеры Tor Project выпустили Tor Browser версии 9.0.7, в которой использование Javascript отключается для всего браузера, если уровень безопасности установлен на значение Safest. Разработчики объясняют, что при желании пользователи могут отдельно включить использование JavaScript в настройках.

