В начале текущего года эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили масштабную атаку типа watering hole, нацеленную на жителей Гонконга, в ходе которой на смартфоны жертв устанавливался многофункциональный зловред для iOS под названием LightSpy. Такие атаки названы по аналогии с тактикой хищников, которые охотятся у водопоя, поджидая добычу — животных, пришедших напиться. То есть злоумышленники размещают малварь на каких-либо ресурсах, которые посещают намеченные ими жертвы.

LightSpy проникал на смартфоны жертв, когда те посещали одну из страниц, замаскированных под местные новостные ресурсы. Создавались такие фейки просто: к примеру, злоумышленники попросту копировали код настоящих ресурсов, получая готовые клоны новостных сайтов. Ссылки на эти сайты распространялись через популярные в Гонконге форумы.

Сообщение на форуме со ссылкой на вредоносный сайт

Во время посещения этих ресурсов на смартфоны посетителей загружался целый набор эксплоитов, результатом работы которых являлась установка самого LightSpy. По сути, достаточно было просто зайти на вредоносную страницу, и устройство оказывалось заражено без какого-либо дополнительного взаимодействия с пользователем.

Исследователи рассказывают, что LightSpy представляет собой модульный бэкдор, с помощью которого злоумышленник может удаленно выполнять самые разные команды на зараженном устройстве. Например, может определять местоположение смартфона, получить список контактов и историю звонков, посмотреть, к каким сетям Wi-Fi жертва подключалась, сканировать локальную сеть и отправлять на сервер данные обо всех выявленных IP-адресах. Кроме этого, пока эксперты наблюдали за происходящим, у бэкдора появились дополнительные модули для кражи информации из Keychain, данных из мессенджеров WeChat, QQ и Telegram, а также истории браузера из Safari и Chrome.

При этом сообщается, что операторы этой кампании, которых исследователи называют группой TwoSail Junk, использовали не уязвимости нулевого дня, а так называемые уязвимости первого дня, то есть недавно обнаруженные проблемы, патчи к которым выпущены недавно и вошли только в последние обновления системы. Таким образом в группе риска оказались владельцы смартфонов под управлением iOS 12.1 и 12.2 (проблема затрагивает модели от iPhone 6s до iPhone X).

Также во время анализа инфраструктуры, связанной с распространением имплантатов для iOS, эксперты  обнаружили ссылку, указывающую на вредоносное ПО для Android. По данным аналитиков, в конце ноября 2019 года  эта ссылка распространялась через Telegram-каналы winuxhk и brothersisterfacebookclub, а также через посты в Instagram с приманкой на китайском языке.

Схема атаки

Стоит сказать, что собственный отчет об этой кампании подготовили и специалисты Trend Micro. Они назвали эту схему Operation Poisoned News и пишут, что атаки не были нацелены на каких-то конкретных пользователей, но атаковали посетителей сайтов в целом.

Эксперты Trend Micro сообщают, что в своей цепочке эксплоитов злоумышленники использовали недавно исправленную ​​ошибка в Safari, которая не имеет идентификатора CVE, а для получения root-привилегий применяли кастомизированный эксплоит для уязвимости ядра, CVE-2019-8605, которую Apple устранила летом 2019 года.

Специалисты обеих компаний связывают деятельность TwoSail Junk с более крупной китайской хак-группой  Spring Dragon, также известной под названиями Lotus Blossom и Billbug (Thrip). Эта группировка, в частности, ответственна за создание такой малвари, как Lotus Elise и Evora.

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