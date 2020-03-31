31 марта отмечается международный день резервного копирования, и специалисты Avast провели опрос, чтобы выяснить, как часто и каким способом россияне делают резервные копии (и почему некоторые не хотят это делать). Как оказалось, 65% россиян вообще не создают резервные копии своих данных, рискуя их потерять.

Из тех, кто не создает резервные копии своих данных, больше половины (55%) утверждают, что у них попросту нет данных или файлов, достаточно важных для резервного копирования. Среди других причин были названы:

26% не знают, как сделать резервную копию своих данных;

5% хотят, но забывают;

7% хотят, но не успевают.

Те, кто все же делает бэкапы, рассказали следующее: большинство россиян (42%) копируют свои данные в облачное хранилище. Еще 41% опрошенных используют внешний жесткий диск, 29% –– пользуются USB или флеш-диском, 15% делают резервное копирование телефона на ПК, и 4% делают резервную копию файлов на сетевом диске.

Отвечая на вопрос, как часто они копируют свои данные, пользователи сообщили:

не реже одного раза в месяц: 41%;

непрерывно: 13%;

каждые 1-6 месяцев: 20%;

каждые 6-12 месяцев: 17%;

реже, чем раз в год: 9%.

Интересно, что процент владельцев iPhone и Android, которые копируют свои данные, примерно одинаков: 48% и 50% соответственно. Если говорить о частоте, то постоянное резервное копирование делают 13% владельцев iPhone и такое же количество владельцев Android. Раз в месяц свои данные копируют 65% пользователей iPhone и 44% пользователей Android.

Причины, по которым владельцы устройств Android и iOS отказались от резервного копирования, отличаются мало. Так, и владельцы iPhone (48%), и владельцы Android (49%) считают, что их данные недостаточно ценные для резервного копирования. А также 7% пользователей iPhone и такое количество пользователей Android рассказали, что у них не хватает на это времени.

При этом исследователи отмечают, что только в период с 15 февраля по 15 марта 2020 года Avast защитил 12 217 пользователей из России от 235 465 попыток атак вымогателей. Тремя самими распространенными вымогателями стали VirLock, WannaCry и Troldesh. То есть лишиться важных данных не так уж сложно, особенно учитывая количество активных вымогателей или вайперов.