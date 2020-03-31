Из-за пандемии COVID-19 использование технологий удаленного доступа, таких как RDP и VPN стремительно растет, ведь множество компаний перевели своих сотрудников на удаленную работу, а это обычно предполагает и удаленное подключение к внутренним сетям.

По статистике поисковика Shodan, в прошлое воскресенье, 29 марта 2020 года, количество RDP-эндпоинтов возросло с 3 000 000 в начале года до почти 4 400 000. Эти данные включают только эндпоинты, работающие на стандартном порту RDP 3389.

Однако основатель и глава Shodan Джон Мазерли (John Matherly) пишет, что подобный всплеск активности также наблюдается на порту 3388, который регулярно используется системными администраторами для сокрытия RDP от атак. По словам Мазерли, в этом случае активность увеличилась на 36,8% (с 60 000 в начале года до 80 000 сейчас).

Аналогичным образом растет и число различных серверов, использующих протоколы VPN, таких как IKE и PPTP: с 7 500 000 до почти 10 000 000 к настоящему моменту.

Однако эти цифры отражают ситуацию лишь с корпоративными VPN-серверами, тогда как использование VPN потребительского уровня тоже стремительно растет. Дело в том, что поскольку большинство пользователей сейчас застряли дома, они все чаще прибегают к использованию VPN-приложений для обхода географических блокировок. К примеру, на прошлой неделе разработчики NordVPN сообщали, что с 11 марта число пользователей выросло на 165% , тогда как в компании Atlas VPN говорят о росте использования VPN на 124% только среди пользователей из США.

Эти данные подтверждают и представители сайт Top10VPN, которые отмечают рост всего рынка в целом и в частности фиксируют 65% увеличение спроса на VPN в США (по сравнению с прошлым кварталом).