Журналисты издания Vice Motherboard обнаружили, что после вышедшего на прошлой неделе обновления приложения Zoom для iOS, оно стало передавать данные о пользователях компании Facebook, даже если у тех не было учетной записи в социальной сети.

Сейчас популярность Zoom стремительно растет в связи с пандемией COVID-19, ведь все больше людей оказываются в самоизоляции и вынуждены работать и общаться исключительно удаленно. Акции компании на этом фоне тоже демонстрируют быстрый рост.

Стоит заметить, что журналисты Vice Motherboard критиковали Zoom и ранее. К примеру, недавно издание изучало представленные на рынке решения для организации видеоконференций и отмечало, что видеовызовы в Zoom по умолчанию не имеют сквозного шифрования, и приложение предлагает жутковатые функции вроде attention tracking. С помощью этой функции можно отслеживать внимание участников беседы, и обнаруживать, когда человек отвлекся от активного окна Zoom более чем на полминуты.

Более того, припомнили Zoom и прошлогоднюю уязвимость. Тогда при установке на macOS приложение поднимало на машине пользователя локальный веб-сервер с недокументированным API, который оставался в системе даже после удаления самого приложения и сохранял активность. В результате любой сайт, который помещал пользователь, мог взаимодействовать с упомянутым веб-сервером. Это позволяло осуществлять видеовызовы, подключаться к чужим звонкам и даже скрыто обновлять или переустанавливать само приложение (без каких-либо подтверждений со стороны жертвы). Также веб-сервер мог использоваться для DoS-атак, для чего было достаточно простых пингов.

Но вернемся к сбору данных для Facebook. Журналисты пишут, что подобные передачи данных вовсе не редкость, особенно для Facebook. Дело в том, что множество разработчиков используют SDK Facebook как средство более легкого внедрения функций в свои продукты, что также позволяет отправлять информацию социальной сети.

Так после загрузки и открытия приложения Zoom подключалось к Graph API Facebook, а это основной способ, с помощью которого разработчики обмениваются данными с Facebook. В итоге Zoom уведомляло Facebook, когда пользователь открывает приложение и передавало сведения об устройстве пользователя (модель устройства, часовой пояс и город, данные об операторе, уникальный рекламный идентификатор, связанный с устройством пользователя, который компании могут использовать для показа таргетированной рекламы).

По словам издания, пользователи Zoom могли не знать о том, что подобное вообще происходит, и им будет трудно понять, почему, когда они используют один продукт, их данные передаются совершенно другому сервису. Политика конфиденциальности Zoom гласит, что компания может собирать «информацию профиля пользователя в Facebook (когда вы используете Facebook для входа в наши продукты или для создания учетной записи для наших продуктов)», но в документе не упоминает об отправке данных в Facebook в том случае, если у человека вообще нет такой учетной записи.

«Это шокирует. В политике конфиденциальности [Zoom] ни о чем таком не говорится», — пишет активист Privacy Matters Пэт Уолш.

Вскоре после этой публикации разработчики Zoom отреагировали на происходящее и сообщили, что произошла ошибка.

«Zoom очень серьезно относится к конфиденциальности своих пользователей. Изначально мы реализовали функцию “Войти через Facebook” с помощью Facebook SDK, чтобы предоставить нашим пользователям еще один удобный способ доступа к нашей платформе. Однако недавно мы узнали, что Facebook SDK собирает ненужные данные об устройстве», — рассказали изданию представители компании.

В итоге разработчики извинились и заверили, что отказываются от использования Facebook SDK и исключают его из приложения, хотя возможность входа через Facebook у пользователей сохранится. Пользователей призвали обновить приложение, чтобы избавиться от слежки.

Однако в начале этой недели стало известно, что удаление шпионского SDK не уберегло компанию от юридических последствий. Так, Bloomberg пишет, что пользователь подал коллективный иск против компании за передачу данных в Facebook. В иске утверждается, что Zoom нарушила калифорнийский закон о защите данных, не получив должного согласия от пользователей на передачу данных.