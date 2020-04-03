Разработчики Twitter сообщили о проблеме, которая затронула тех пользователей, кто использовал платформу через браузер Firefox. Оказалось, что в кеше браузера сохранялись файлы, полученные с помощью личных сообщений Twitter, а также файлы архива данных, который можно загрузить из профиля. Причем сохранялись они даже после того, как человек вышел из Twitter и системы.

Теперь компания предупреждает пользователей, которые используют компьютер совместно с другими людьми, о том, что некоторые из их личных файлов могут оставаться в кеше Firefox. Эти файлы могут просмотреть другие пользователи, а также их может похитить вредоносное ПО, присутствующее в системе.

К счастью, опасность этой уязвимости сильно уменьшает тот факт, что Firefox автоматически удаляет все кешированные данные старше семи дней.

«Если вы используете или использовали публичный или общий компьютер для доступа к Twitter, мы рекомендуем очистить кеш браузера перед выходом из системы и быть внимательнее с личной информацией, которую вы загружаете на компьютер, используемый другими людьми», — пишут разработчики.

В настоящее время ошибка уже устранена, теперь личные файлы пользователей не будут оседать в свободно доступном кеше.