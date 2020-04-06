Xakep #251. Укрепляем VeraCrypt
Согласно данным NetMarketShare, теперь браузером Microsoft Edge пользуется больше людей, чем браузером Mozilla Firefox. Это делает Edge вторым по популярности браузером для десктопов в мире, хотя Google Chrome по-прежнему лидирует с огромным отрывом и в настоящее время занимает 68,5% рынка.
В этом месяце Edge впервые превзошел Firefox по популярности и доле рынка. Так, еще год назад, весной 2019 года, Mozilla Firefox держался на уровне 9,27%, однако в течение года браузер постепенно терял позиции, и в итоге к марту 2020 года ему принадлежит лишь 7,19% рынка.
В свою очередь Microsoft Edge год назад имела рыночную долю 5,20% , но за прошедшее время поднялся до отметки в 7,59%, то есть теперь опережает Firefox на 0,40%.
В итоге, по состоянию на конец марта 2020 года, ТОП-10 десктопных браузеров выглядит следующим образом:
|Chrome
|68.50%
|Edge
|7.59%
|Firefox
|7.19%
|Internet Explorer 11
|5.60%
|Safari
|3.62%
|2.41%
|Sogou Explorer
|1.88%
|Opera
|1.14%
|Яндекс
|1.01%
|UC Browser
|0.42%
Ожидается, что Edge продолжит свой рост и далее. Так, недавно сообщалось, что Windows 10 установлена уже на одним миллиарде устройств, а новый Edge скоро будет распространен на них через Windows Update. Кроме того, с появлением версии, основанной на Chromium, браузер стал быстрее, обзавелся множеством полезных функций, а также теперь совместим с любыми расширениями из Chrome Web Store.
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться