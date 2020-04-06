Согласно данным NetMarketShare, теперь браузером Microsoft Edge пользуется больше людей, чем браузером Mozilla Firefox. Это делает Edge вторым по популярности браузером для десктопов в мире, хотя Google Chrome по-прежнему лидирует с огромным отрывом и в настоящее время занимает 68,5% рынка.

В этом месяце Edge впервые превзошел Firefox по популярности и доле рынка. Так, еще год назад, весной 2019 года, Mozilla Firefox держался на уровне 9,27%, однако в течение года браузер постепенно терял позиции, и в итоге к марту 2020 года ему принадлежит лишь 7,19% рынка.

В свою очередь Microsoft Edge год назад имела рыночную долю 5,20% , но за прошедшее время поднялся до отметки в 7,59%, то есть теперь опережает Firefox на 0,40%.

В итоге, по состоянию на конец марта 2020 года, ТОП-10 десктопных браузеров выглядит следующим образом:

Chrome 68.50% Edge 7.59% Firefox 7.19% Internet Explorer 11 5.60% Safari 3.62% QQ 2.41% Sogou Explorer 1.88% Opera 1.14% Яндекс 1.01% UC Browser 0.42%

Ожидается, что Edge продолжит свой рост и далее. Так, недавно сообщалось, что Windows 10 установлена уже на одним миллиарде устройств, а новый Edge скоро будет распространен на них через Windows Update. Кроме того, с появлением версии, основанной на Chromium, браузер стал быстрее, обзавелся множеством полезных функций, а также теперь совместим с любыми расширениями из Chrome Web Store.