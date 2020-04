Сводная группа исследователей из Университета штата Огайо, Нью-Йоркского университета и Центра информационной безопасности CISPA Helmholtz провела масштабное исследование, изучив в общей сложности более 150 000 приложений. В том числе из Google Play (100 000 лучших приложений из магазина), приложения из альтернативных источников (20 000 приложений), и предустановленные на устройствах приложения (примерно 30 000 приложений, извлеченных из прошивок смартфонов Samsung).

Для проведения анализа эксперты создали специальный инструмент, получивший название INPUTSCOPE. Он предназначен для анализа контекста выполнения валидации user input, а также контента, вовлеченного в эту валидацию.

Анализ, выполненный с помощью INPUTSCOPE, показал, что 12 706 приложений содержат различные бэкдоры, включая секретные ключи доступа, мастер-пароли и секретные команды. Все это, по словам аналитиков, может помочь злоумышленникам получить несанкционированный доступ к учетным записям пользователей. Кроме того, если злоумышленник имеет физический доступ к устройству, на котором установлено одно из таких приложений, он сможет предоставить доступ к устройству и третьим лицам, а также разрешить им запускать код на устройстве с повышенными привилегиями (благодаря скрытым секретным командам, присутствующим в полях ввода).

В общей сложности эксперты выявили более 6800 приложений со скрытыми бэкдорами и функциями в магазине Play Store, более 1000 в сторонних магазинах приложений и почти 4800 подозрительных приложений, которые были предварительно установлены на устройствах Samsung.

Также они обнаружили, что другое популярное приложение для блокировки экрана (5 000 000 установок) использует ключ доступа для сброса паролей произвольных пользователей, чтобы иметь возможность разблокировать экран и войти в систему.

Еще одно приложение для потокового вещания (5 000 000 установок) содержит ключ доступа для входа в интерфейс администратора, с помощью которого злоумышленник может изменить настройки приложения и разблокировать дополнительные функции.

И, наконец, популярное приложение для перевода (1 000 000 установок) содержит секретный ключ, который используется для обхода оплаты за расширенную функциональность, в том числе удаление рекламы в приложении.

Here’s a real world example we were able to find. If you tap 13 times on the version number, you get a password prompt. Enter in the Konami Code, and you get a hidden debug menu! pic.twitter.com/ixOuz6vmib