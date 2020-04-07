Журналисты издания Torrent Freak провели интересный анализ, изучили статистку и определили самые популярные в настоящее время торрент-клиенты.

Издание отмечает, что за последнее десятилетие ландшафт файлообмена сильно переменился, и в определенной степени это относится ко всей экосистеме BitTorrent. Так, некогда популярные трекеры, такие как KickassTorrents. Torrentz.eu и ExtraTorrent, более не существуют, и релиз-группы вроде YTS и EZTV тоже давно исчезли. Однако сайты меняются, но суть остается прежней: широкая аудитория все еще предпочитает один конкретный торрент-клиент.

Более десяти лет назад издание уже проводило аналогичное исследование, и тогда uTorrent уверенно лидировал по популярности среди пользователей. Как оказалось, в 2020 году мало что изменилось.

С помощью ресурса iknowwhatyoudownload журналисты изучили более 25 000 000 зарегистрированных подключений BitTorrent за один день на прошлой неделе. Как оказалось, более двух третей (68,6%) из них использовали десктопную версию uTorrent. Подавляющее большинство людей пользуются uTorrent последней версии (3.5.5), но также были замечены десятки более старых версий.

Хотя официально он уже давно не поддерживается, тысячи людей все еще используют и uTorrent для Mac. Впрочем, самым популярным клиентом для Mac является Transmission. Это одно из наиболее заметных изменений по сравнению с прошлым исследованием. Хотя Transmission имеет и бета-версию для Windows, там его пользовательская база относительно мала.

В таблице ниже перечислены все программы с долей рынка не менее 0,1% , что соответствует примерно 25 000 зарегистрированных подключений. Журналисты отмечают, что клиенты BitTorrent идентифицируются через client ID, который публично транслируется трекерам и через DHT. Указанные итоговые значения основаны на выборке client ID с как минимум 10 000 подключений.

Место Клиент Доля рынка 1 uTorrent 68,6% 2 BitTorrent 6.6% 3 Libtorrent (Utorrent Web EA) 6.3% 4 Transmission 5,1% 5 MediaGet 3,7% 6 qBitTorrent 3,4% 7 Zona 3,3% 8 Deluge 0,9% 9 Bitcomet 0,6% 10 BiglyBT 0,3% 11 FDM 0,2% 12 BitSpirit 0,2% 13 BitLord 0,1%

Как можно заметить, uTorrent, разработанный BitTorrent Inc., лидирует с огромным отрывом, так как клиент BitTorrent занимает второе место лишь с 6,6%. Впрочем, это в любом случае хорошие новости для BitTorrent Inc., которой принадлежат обе программы.

Помимо явного доминирования uTorrent, исследователи отмечают положение Libtorrent в рейтинге. Дело в том, что это не торрент-клиент, а библиотека, которая используется в самых разных торрент-приложениях.

Наиболее используемая версия Libtorrent — 1.2.2.0. Интересно, что дальнейший анализ показал, что это библиотека используется и в последней версии uTorrent Web. То есть вместо собственного идентификатора последняя веб-версия uTorrent, идентифицируется как Libtorrent. А значит, доля рынка uTorrent даже превышает обозначенные 68,6%.

Также исследователи выражают удивление из-за того, что в список попали Zona и MediaGet. Оба эти приложения предлагают функции загрузки и потоковой передачи с простым интерфейсом, и их основная пользовательская база находится в России.

В вышеприведенный список не вошел целый ряд клиентов, которые тоже были замечены исследователями, однако не набрали нужных 0,1%. Среди них Tribler, Frostwire, Tixati, tTorrent, aTorrent и PicoTorrent. Отмечается, что у них все еще могут быть тысячи активных пользователей ежедневно.

Это же относится к различным версиям Popcorn Time, который на протяжении многих лет привлекал к себе внимание СМИ, правообладателей и пользователей. Ни один из форков Popcorn Time, идентифицирующих себя как «веб-торрент», в список попасть не смог.

Журналисты пишут, что планируют и далее следить за статистикой и продолжать публиковать подобные топы в будущем.