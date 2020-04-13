Издание Bleeping Computer обратило внимание, что разработчики малвари Sodinokibi (REvil) вскоре не будут принимать выкупы в Bitcoin, так как считают, что это небезопасно, ведь эти платежи могут отследить правоохранительные органы. Вместо этого хакеры переходят на криптовалюту Monero.

В 2019 году специалисты Европола заявили, что использование «связки» Tor и Monero делает отслеживание средств и злоумышленников, которые их получили, практически невозможным.

«Так как подозреваемый использовал комбинацию Tor и анонимных монет, мы не могли отследить средства. Мы не смогли отследить IP-адреса. А это значит, что мы достигли конца пути. Что бы ни происходило в блокчейне Bitcoin, оно было видимо, и поэтому мы смогли продвинуться достаточно далеко. Но наше расследование закончилось на блокчейне Monero. Это классический пример одного из нескольких случаев, когда подозреваемый решил перевести средства из Bitcoin или Ethereum в Monero», — рассказывали тогда правоохранители на вебинаре.

Очевидно, операторы Sodinokibi тоже следят за подобными новостями, так как недавно группировка анонсировала, что начинает принимать выкупы в криптовалюте Monero, чтобы затруднить работу правоохранительных органов.

«В 2017 году Европол выразил обеспокоенность по поводу растущей популярности Monero, а в 2020 году Европол официально заявил, что Monero невозможно отследить. Благодаря CryptoNote и обфускации, добавленной к протоколу, обеспечивается пассивное микширование: все транзакции в системе являются анонимными, и все участники системы могут использовать plausible denial. Сочетание анонимного браузера Tor и Monero вполне может сделать финансовую деятельность человека совершенно невидимой для полиции и государственных органов. Мы крайне обеспокоены анонимностью и безопасностью, поэтому начали «принудительный» переход от BTC к Monero».

Создатели малвари пишут, что пока еще принимают оплату в Bitcoin, но скоро пострадавшим придется больше узнать о Monero и о том, где ее приобрести. Вскоре группировка планирует вообще отказаться от использования BTC (как в качестве выкупов, так и в качестве оплаты услуг от своих «партнеров»).

Журналисты отмечают, что на платежном сайте Sodinokibi криптовалюта Monero уже стала способом оплаты по умолчанию. Если жертва хочет использовать Bitcoin для оплаты выкупа, сумма увеличивается на 10%, а вот за использование Monero напротив обещают «скидки».