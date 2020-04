Издание Vice Motherboard сообщает, что ИБ-специалисты расстроены решением разработчиков одного из самых популярных paste-сайтов, Pastebin. Дело в том, что исследователи постоянно мониторят данный ресурс, так как он давно стал хранилищем для различных сомнительных данных, в том числе ворованных личных данных, «утекших» паролей, манифестов хакерских групп и даже малвари.

Однако с начала текущей недели исследователи начали жаловаться в социальных сетях (1, 2, 3, 4), что им не удается воспользоваться поиском по Pastebin или заняться скрапингом при помощи специального API, за доступ к которому они некогда заплатили деньги (пожизненная подписка стоила 50 долларов).

После возмущения специалистов в Twitter и на других платформах, представители компании ответили, что доступ к Scraping API был прекращен «из-за активного злоупотребления третьими лицами в коммерческих целях, а такая деятельность запрещена текущими правилами».

Как выяснили журналисты, Pastebin изменил свои условия предоставления услуг еще 11 апреля 2020 года (архивная версия страницы). Так, ранее правила гласили:

В новой версии документа упоминаний скрапинга нет вообще.

Представители Vice Motherboard обратились за разъяснениями к представителям компании и получили следующий ответ:

В результате теперь ИБ-специалисты мрачно шутят о том, что Pastebin окончательно надоел нелегальный и противоправный контент, но бороться с ним разработчики решили весьма радикально, через отключение поиска. Ведь если никто не находит нарушения, можно сделать вид, что их нет.

