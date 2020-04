В минувшие выходные злоумышленники атаковали децентрализованную биржу Uniswap и платформу Lendf.me. Хотя расследование случившегося еще далеко от завершения, уже известно, что хакеры похитили примерно 25 млн долларов в криптовалюте, эти два нападения были связаны между собой, и, вероятно, осуществлялись одной и той же группой или человеком.

По словам следователей, для этой атаки злоумышленники объединили уязвимости и различные легитимные возможности блокчейн-технологий, в итоге осуществив сложную reentrancy-атаку (атака повторного входа или рекурсивный вызов). Такие атаки позволяют хакерам выводить средства в цикле, пока их исходная транзакция не будет одобрена или отклонена.

Сообщается, что Uniswap и Lendf.me имели много общего. В частности, обе платформы использовали:

«Как известно, стандарт ERC-777 не имеет уязвимостей, однако комбинация использования ERC777 и контрактов Uniswap/Lendf.Me делает возможными reentrancy-атаки», — пишут эксперты разработчики Tokenlon, компании, стоящей за разработкой imBTC.

