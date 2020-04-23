«Коммерсант» сообщает, что депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram, так как безуспешные попытки блокировать мессенджер лишь «наносят урон престижу государственной власти».

Сама идея возникла из-за того, что сейчас Telegram, по сути, является «официальным сервисом» госорганов, через который они распространяют информацию о коронавирусе (речь идет об официальном канале оперштаба Москвы и официальном канале Стопкоронафирус.рф).

21 апреля 2020 года законопроект о запрете блокировать «официальные сервисы для государственных органов по распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» уже направили премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в Минкомсвязи.

«В большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ»,— отмечают авторы законопроекта.

В Минкомсвязи подтвердили получение письма депутатов, и в пресс-службе министерства говорят, что сейчас документ находится на рассмотрении. Пресс-служба Роскомнадзора не предоставила «Коммерсанту» оперативного комментария по поводу самой инициативы.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») отметил, что «сильно сомневается» в перспективах принятия инициативы в парламенте, так как не только Telegram используется органами власти для информирования о коронавирусе, и давать ему в связи с этим послабления и особый статус было бы нелогично: