Xakep #252. Чемоданчик хакера
Агентство национальной безопасности США и австралийское Управление радиотехнической обороны подготовили рекомендации для компаний по поиску веб-шеллов (web shell) на внутренних серверах и серверах, «смотрящих» в интернет. В своем докладе эксперты приводят список угроз, которые чаще всего применяются для развертывания веб-шеллов.
Эксперты пишут, что веб-шеллы являются одной из наиболее популярных на сегодняшний день форм малвари. Термином «web shell» обычно обозначают вредоносную программу или скрипт, установленные на взломанном сервере. К примеру, в феврале текущего года Microsoft сообщала, что ежедневно обнаруживает около 77 000 активных веб-шеллов.
Большинство веб-шеллов предоставляют хакеру визуальный интерфейс, который можно использовать для взаимодействия с взломанным сервером и его файловой системой, а также имеют функции, позволяющие переименовывать, копировать, перемещать, редактировать или загружать новые файлы на сервер. Кроме того, веб-шелл может использоваться для изменения прав доступа к файлам и каталогам, а также архивирования и скачивания (кражи) данных с сервера.
Веб-шеллы могут быть написаны на любом языке, от Go до PHP, что позволяет злоумышленникам скрывать их внутри кода любого сайта под общими, не вызывающими подозрений названиями (например, index.asp или uploader.php). В итоге человек-оператор вряд ли сумеет обнаружить веб-шелл самостоятельно, без помощи брандмауэра или сканера малвари.
Исследователи предупреждают, что многие компании не до конца понимают опасность установки веб-шеллов в их системах. По сути, веб-шеллы действуют как бэкдоры, и относиться к ним нужно соответственно.
«Веб-шеллы могут служить устойчивыми бэкдорами или транзитными узлами для перенаправления команд злоумышленников в другие системы. Злоумышленники часто связывают воедино веб-шеллы в нескольких скомпрометированных системах для маршрутизации трафика, например, от интернет-систем к внутренним сетям», — рассказывают специалисты в докладе.
Агентство национальной безопасности США и австралийское Управление радиотехнической обороны рекомендуют системным администраторам использовать следующие инструменты для обнаружения веб-шеллов (многие из них доступны в специальном репозитории АНБ на GitHub):
- скрипты для сравнения сайта с его заведомо хорошим образом;
- splunk-запросы для обнаружения аномальных URL-адресов в трафике;
- инструмент для анализа логов Internet Information Services (IIS);
- сигнатуры сетевого трафика для известных веб-шеллов;
- инструкция по выявлению подозрительных сетевых потоков;
- инструкции по идентификации аномальных вызовов процессов среди данных Sysmon;
- инструкции по идентификации аномальных вызовов процессов с Auditd;
- HIPS-правила для блокировки изменений в доступных из веба каталогах;
- список часто эксплуатируемых уязвимостей в веб-приложениях.
Но прежде чем переходить к поиску скомпрометированных хостов, администраторам настоятельно рекомендуют обновить свои системы и исправить возможные уязвимости. Так, аналитики приводят список уязвимостей в популярных продуктах, которые наиболее часто используются злоумышленниками для установки веб-шеллов. В этот перечень, который можно увидеть ниже, вошли Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange, Citrix, Atlassian Confluence, WordPress, Zoho ManageEngine и Adobe ColdFusion.
«Этот список не является исчерпывающим, но дает представление о некоторых часто используемых проблемах», — отметают эксперты.
|ID уязвимости
|Уязвимый продукт
|О проблеме стало известно
|CVE-2019-0604
|Microsoft SharePoint
|15 мая 2019
|CVE-2019-19781
|Citrix Gateway, Citrix Application Delivery Controller и Citrix SD-WAN WANOP
|22 января 2020
|CVE-2019-3396
|Atlassian Confluence Server
|20 мая 2019
|CVE-2019-3398
|Atlassian Confluence Server и Atlassian Confluence Data Center
|26 ноября 2019
|CVE-2019-9978
|WordPress-плагин Social Warfare
|22 апреля 2019
|CVE-2019-18935
CVE-2017-11317
CVE-2017-11357
|Progress Telerik UI
|7 февраля 2019
|CVE-2019-11580
|Atlassian Crowd и Crowd Data Center
|15 июля 2019
|CVE-2020-10189
|Zoho ManageEngine Desktop Central
|6 марта 2020
|CVE-2019-8394
|Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus
|18 февраля 2019
|CVE-2020-0688
|Microsoft Exchange Server
|10 марта 2020
|CVE-2018-15961
|Adobe ColdFusion
|8 ноября 2018
trinxery
24.04.2020 at 20:47
ссылка «репозитории АНБ на GitHub» сломана