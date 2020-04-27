Пользователи обнаружили, что сообщение с определенными символами на языке синдхи (используется преимущественно в Индии и Пакистане) вызывает сбой в работе iOS 13.4.1.

«Текстовая бомба» повлияет на работу устройства, даже в том случает, если пользователь просто получил уведомление от Messages или WhatsApp, или из социальных сетей (например, Twitter). То есть проблема может затронуть тысячи людей. После получения такого вредоносного уведомления устройство зависает, порой перестает отвечать вообще, и в конечном итоге крашится.

По данным издания 9to5Mac, сейчас вызывающие сбои символы все шире распространяются в Twitter и других соцсетях, а впервые они были опубликованы в неназванном канале или группе в Telegram.

Изначально сообщалось, что для провоцирования сбоя уведомление должно содержать эмодзи итальянского флага, а также символы синдхи. Но известный блогер EverythingApplePro продемонстрировал, что итальянский флаг для этого вовсе необязателен.

The craziest iOS crash text bug 💀 pic.twitter.com/29LJPb67WP — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020

Так как исправления пока нет, и неясно, когда Apple выпустит патч, пользователям советуют временно отключить уведомления.

Напомню, что это далеко не первый баг такого рода. К примеру, в 2018 году пользователи iOS пострадали от аналогичной ошибки, связанной с символом языка телугу, распространенного в индийских штатах Андхра-Прадеш и Телингана. Тогда все эти приложения реагировали на проблемный символ (జ్ఞ‌ా), как на классическую «текстовую бомбу», то есть «зависали» и уходили в бесконечный цикл перезагрузок. А еще раньше, в 2015 году, проблемы у пользователей вызвала похожая ошибка Effective Power.

Фото: Aldeca Productions/Shutterstock