Специалисты Wordfence обратили внимание, что некая хак-группа развернула масштабную кампанию против сайтов на WordPress. Используя различные известные уязвимости, злоумышленники предприняли попытки атак на почти миллион ресурсов за прошедшую неделю.

Атаки начались 28 апреля 2020 года и привели к тридцатикратному увеличению объема вредоносного трафика, отслеживаемого компанией. Группировка использует для атак более 24 000 различных IP-адресов и уже попыталась взломать более 900 000 сайтов под управлением WordPress. Атаки достигли своего пика в прошлое воскресенье, 3 мая 2020 года, когда хакеры предприняли более 20 000 000 попыток взлома 500 000 различных доменов.

Исследователи пишут, что в основном группировка полагается на эксплуатацию разнообразных XSS-уязвимостей и с их помощью внедряет вредоносный JavaScript-код на сайты, а затем перенаправляет входящий трафик ресурсов на вредоносные сайты.­ Также используемая злоумышленниками малварь проверяет, не вошел ли посетитель как администратор, чтобы с помощью его учетной записи попытаться автоматически создать бэкдор.

Wordfence рассказывает, что злоумышленники применяют в своей кампании следующие уязвимости:

XSS-уязвимость в плагине Easy2Map , который был удален из репозитория WordPress еще в августе 2019 года. Попытки эксплуатации этой уязвимости составляют более половины от общего числа атак, хотя плагин установлен менее чем на 3000 сайтах;

, который был удален из репозитория WordPress еще в августе 2019 года. Попытки эксплуатации этой уязвимости составляют более половины от общего числа атак, хотя плагин установлен менее чем на 3000 сайтах; Уязвимость XSS в плагине Blog Designer ,­ которая была исправлена в 2019. Данные плагин используется примерно 1000 ресурсов, но эта уязвимость уже использовалась в ходе других вредоносных кампаний;

,­ которая была исправлена в 2019. Данные плагин используется примерно 1000 ресурсов, но эта уязвимость уже использовалась в ходе других вредоносных кампаний; Баг в плагине WP GDPR Compliance , исправленный в конце 2018 года. Помимо прочего, проблема позволяла злоумышленникам изменять домашний URL сайта. Хотя данный плагин насчитывает более 100 000 установок, аналитики подсчитали, что в настоящее время лишь 5000 из них по-прежнему уязвимы.

, исправленный в конце 2018 года. Помимо прочего, проблема позволяла злоумышленникам изменять домашний URL сайта. Хотя данный плагин насчитывает более 100 000 установок, аналитики подсчитали, что в настоящее время лишь 5000 из них по-прежнему уязвимы. Уязвимость в плаигне Total Donations , позволяющая изменять домашний URL сайта. Данный плагин был удален с Envato Marketplace в начале 2019 года, и в настоящее время насчитывается менее 1000 «живых» установок.

, позволяющая изменять домашний URL сайта. Данный плагин был удален с Envato Marketplace в начале 2019 года, и в настоящее время насчитывается менее 1000 «живых» установок. XSS-уязвимость в теме Newspaper, которая была исправлена ​​в далеком 2016 году. В прошлом эту проблему тоже эксплуатировали хакеры.

Также, по мнению экспертов Wordfence, в будущем стоящая за атаками группировка может разработать новые эксплоиты и расширить свой арсенал, что повлечет за собой атаки и на другие уязвимости.