Xakep #252. Чемоданчик хакера
На этой неделе СМИ сообщили (1, 2), что немецкая прокуратура выдала ордер на арест 29-летнего россиянина Дмитрия Сергеевича Бадина, которого обвиняют во взломе систем немецкого парламента (Бундестаг), произошедшем весной 2015 года.
Немецкие правоохранители полагают, что Бадин является офицером ГРУ, а таже участником «правительственной» хак-группы ATP28 (она же Fancy Bear, Sofacy, Strontium, Grizzly Steppe и так далее), где он занимался кибершпионажем.
Местные СМИ рассказывают, что в период с апреля по май 2015 года APT28 проникла во внутреннюю сеть Бундестага. Для компрометации хакеры использовали фишинговые письма, якобы направленные о лица ООН, чтобы обманом вынудить сотрудников парламента открыть вредоносный файл, якобы повествовавший о том, что России в украинском конфликте повергло экономику страны в хаос. Этот документ заразил компьютеры сотрудников Бундестага малварью, что позволило злоумышленникам проникнуть в сеть парламента, насчитывающую более 5600 машин, включая административные системы.
Ссылаясь на неназванные источники, немецкая газета Sueddeutsche Zeitung сообщает, что власти Германии сумели связать инструменты и малварь, использованные в этой атаке, лично с Дмитрием Бадиным, тогда состоявшим в рядах APT28.
Интересно, что ранее власти США связывали уже связывали Бадина и еще 11 предполагаемых офицеров ГРУ с атаками 2016-2018 годов на Национальный комитет Демократической партии США, Комитет по выборам в конгресс Демократической партии США, отдельных членов предвыборного штаба Хилари Клинтон, ВАДА и так далее. Из-за этого Бадин является один из самых разыскиваемых ФБР киберпреступников. В настоящее время он находится на свободе и, по мнению правоохранителей, проживает в Москве.
rim33377
07.05.2020 at 14:04
От материала конкретно воняет русофобской либерастией.
Источники 1 и 2 — тупая антироссийская пропаганда с вкраплениями ИТ-шной терминологии уровня отфонарного обывателя.
В самой статье тоже, не сказать чтоб ИТ-шной, на 70% материал не имеет никакого отношения непосредственно ни к ИТ, ни к самому процессу хакерства.
Вся аргументация состоит сплошняком из хайлилайкли и тому подобным тупым отмазкам с галимыми неназванными источниками.
У меня вопрос к Марине Нефёдовой (к стати, это настоящие имя-фамилия, или это псевдоним для вольнонаёмных отфонарных гострайтеров?): зачем вы в журнал для хакеров, тянете вонючую тему, у которой ноги растут из США, а конкретно от тупорылых «Демократов…», которые никак не успокоятся из-за результатов президентских выборов в 2016? Зачем вы тянете сюда вонючую тему, в которой нет ни малейшего фактажа с точки зрения ИТ? Нет ни частей исходников, нет ни имён конкретных специалистов, даже со стороны известные спецы могли хоть попытаться дать при этом оценку. Но у вас нет ничего с точки зрения ИТ!
Или с другой стороны: как там поживают расследования прослушки, слежки и т.п., со стороны АНБ за немцами?
Напомнить? «США занимались промышленным шпионажем в Европе, немцы им помогали» https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8/a-18414499
Ещё? «Спасибо АНБ за прослушку телефона канцлера Меркель» https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B1-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C/a-18016889
Что-то я не вижу ордеров на аресты… И вообще — с какого перепуга об этом все заткнулись? Уж не из-за того ли, что тут же сами США обделались по-полной? А?
Почему бы вам, «уважаемая» Марина Нефёдова, не покопать эту тему, и не изложить её здесь? Разумеется, не эти вонючие сплетни, а нас интересует программно-техническая сторона…
Ну, хотя бы частично, а остальное — открыть подробности подписчикам? Только ещё раз подчеркну: программно-техническая сторона, а не вонючие сплетни.
Вонючие сплетни крупных масштабов мы уже слушаем со времён Пробирки Колина Пауэлла — досыта!
Если нет — вы не в том издании работаете
Ваше место — у навальнышей через соболеобразных антироссийский гнус нести.